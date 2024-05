Ecco un PC Snapdragon da 8 pollici per esperienze Windows on Arm

Anche se la scheda tecnica purtroppo afferma che il computer da 2 libbre verrà spedito solo in nero – non il modello trasparente all’inizio di questo post – il computer da 8 x 7 x 1,3 pollici è dotato di Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e abbastanza grinta per alimentare tre display 4K contemporaneamente.

Sebbene il Dev Kit possa essere più conveniente rispetto alla nuova ondata di laptop PC Microsoft Copilot Plus che includono chip Qualcomm simili, non è di molto: Surface Laptop 6 parte da $ 999,99 e ovviamente viene fornito con il proprio display privato. E non è chiaro se qualcuno potrà acquistare il Dev Kit: Pagina di destinazione di Qualcomm Attualmente si riferisce ad A Modulo di Contatto Che potrebbe essere necessario compilare per ottenerne uno.