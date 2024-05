Singapore Airlines: un passeggero è morto dopo una grave turbolenza su un volo Londra-Singapore

CNN

Una persona è stata uccisa e almeno altre 71 sono rimaste ferite a bordo di un aereo della Singapore Airlines che ha incontrato gravi turbolenze durante un volo da Londra a Singapore.

Il Boeing 777-300ER è stato dirottato su Bangkok, secondo un post sulla pagina Facebook di Singapore Airlines. Ha aggiunto che a bordo dell’aereo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio.

La compagnia aveva inizialmente affermato in un post che 30 passeggeri erano rimasti feriti nella turbolenza e stavano ricevendo cure negli ospedali, mentre altri viaggiatori ricevevano cure esterne all’aeroporto.

L’unica persona morta è stata un uomo britannico di 73 anni, ha detto martedì il direttore generale dell’aeroporto internazionale Suvarnabhumi di Bangkok, Kittipong Kittikashorn.

Il volo è atterrato nella capitale tailandese martedì alle 15:45 ora locale (4:45 ET).

Kittikashorn, che ha ispezionato l’aereo, ha detto alla CNN di essere stato informato dell’atterraggio di emergenza 10 minuti prima che atterrasse. Ha anche detto che diversi passeggeri hanno riportato fratture alle braccia, ma la maggior parte delle ferite erano tagli e contusioni.

Alcuni dei passeggeri infetti sono stati inviati al vicino ospedale Samitivej Srinakarin, ha detto Kittikachorn, aggiungendo che quasi 200 passeggeri erano in attesa di continuare il viaggio verso le loro destinazioni.

L’ospedale ha affermato in un aggiornamento che almeno 71 persone sono state infettate, inclusi cittadini provenienti da Malesia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Spagna, Stati Uniti e Irlanda. Ha aggiunto che sei persone sono rimaste gravemente ferite. In precedenza, Kittikachorn aveva detto che sette persone erano rimaste gravemente ferite.

Il sito web di monitoraggio dei voli FlightRadar24 afferma, sulla base dei suoi dati, che la turbolenza sul volo SQ321 della Singapore Airlines si è verificata sul Myanmar intorno alle 7:49 UTC (3:49 ET).

Ciò è in linea con Dichiarazione della compagnia aerea Ha dichiarato che l’aereo “ha incontrato un’improvvisa e grave turbolenza sul bacino dell’Irrawaddy [a river in Myanmar] A 37.000 piedi, circa 10 ore dopo la partenza.

FlightRadar24 ha detto Post sul blog E, secondo i suoi dati, in quel momento “il volo ha subito un rapido cambiamento nella velocità verticale, coerente con un improvviso evento di turbolenza”.

I dati mostrano che il volo ha cambiato rotta dopo circa 14 minuti. “Il pilota ha dichiarato un’emergenza medica e ha dirottato l’aereo su Bangkok”, afferma la compagnia aerea.

I dati di FlightRadar24 mostrano che il volo, che stava volando a 37.000 piedi, è improvvisamente sceso e poi è salito rapidamente per qualche centinaio di piedi prima di scendere, risalire e infine stabilizzarsi alla quota di crociera. Secondo i dati, l’intera interruzione è durata circa 90 secondi, ma ha portato a decine di contagi, inclusa la morte.

Il presidente di Singapore Tharman Shanmugaratnam ha rilasciato una dichiarazione sui suoi account sui social media, in cui ha espresso le sue “condoglianze alla famiglia e ai cari del defunto”.

“Non abbiamo dettagli sulle persone colpite, ma sappiamo che i ministeri e le agenzie governative, così come la SIA, stanno facendo del loro meglio per sostenere tutte le persone colpite e stanno lavorando con le autorità di Bangkok, dove l’aereo è stato dirottato”, Ha detto Shanmugaratnam.

Il ministro dei trasporti di Singapore, Chee Hong Tat, ha dichiarato in una dichiarazione pubblicata sui social media di essere “profondamente rattristato quando ha saputo dell’incidente”.

“Ministero dei trasporti di Singapore, Ministero degli affari esteri di Singapore, Autorità per l’aviazione civile di Singapore, funzionari dell’aeroporto di Changi e SIA [Singapore Airlines] Ha affermato che i dipendenti stanno fornendo supporto ai passeggeri interessati e alle loro famiglie.

Lo ha affermato il Ministero dei Trasporti di Singapore dichiarazione Sta indagando sulla situazione relativa a SQ321 e il suo ufficio investigativo sulla sicurezza dei trasporti è stato in contatto con le loro controparti tailandesi.

La turbolenza si verifica quando un aereo vola attraverso corpi aerei in collisione che si muovono a velocità molto diverse.

In condizioni di turbolenza da lieve a moderata, i passeggeri potrebbero avvertire pressione sulle cinture di sicurezza e gli oggetti sciolti potrebbero spostarsi all’interno della cabina.

Ma nei casi più gravi, la turbolenza può scaraventare i passeggeri in giro per la cabina, provocando lesioni gravi e talvolta la morte.

Nel marzo 2023, movimenti violenti su un aereo privato hanno portato alla morte di un ex funzionario della Casa Bianca, anche se un’indagine successiva ha scoperto che il tempo non ha avuto alcun ruolo in quell’incidente. Questo incidente è avvenuto pochi giorni dopo che sette persone erano state portate in ospedale dopo che un volo commerciale separato aveva incontrato una significativa turbolenza.

Nel luglio 2023, sette persone sono rimaste ferite su un volo della Hawaiian Airlines diretto a Sydney, in Australia, quando l’aereo ha incontrato gravi turbolenze. Anche 36 persone sono rimaste ferite su un volo della Hawaiian Airlines dall’Arizona a Honolulu nel dicembre 2022 e 20 persone sono state trasportate a bordo. Pronto soccorso.

Uno studio del settembre 2022 prevede che le turbolenze in aria limpida aumenteranno in modo significativo in tutto il mondo entro il 2050-2080, in particolare lungo le rotte aeree più trafficate, e che i tipi di turbolenza più forti aumenteranno ancora di più.

Singapore Airlines è spesso considerata una delle compagnie aeree più sicure al mondo.

Il suo unico incidente mortale precedente risale all’ottobre del 2000, quando il volo SQ006 si schiantò mentre un Boeing 747-400 decollava da una pista chiusa a Taiwan sotto una forte pioggia, uccidendo tutte le 83 persone a bordo.

Boeing ha dichiarato di essere in contatto con la compagnia Singapore Airlines e di essere “pronta a sostenerla”. Il produttore rinvia ulteriori domande alla compagnia aerea e alle autorità locali.

Questa storia e il titolo sono stati aggiornati con ulteriori sviluppi.

Correzione: una versione precedente di questa storia descriveva erroneamente un incidente del marzo 2023 che coinvolgeva un jet privato. Il National Transportation Safety Board ha successivamente stabilito che il tempo non era coinvolto nei movimenti violenti dell’aereo.