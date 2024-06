Atletica leggera dell’Oregon State University

La partita di baseball regionale dell’NCAA Corvallis dell’Oregon State contro l’UC Irvine di domenica è stata sospesa al quarto inning a causa della pioggia. Il gioco riprenderà lunedì alle 12:06 PT.

I Beavers guidavano la partita 6–4 e la partita sarebbe ripresa senza eliminazioni e con un corridore in prima base per l’UC Irvine alla fine del quarto.

L’Oregon State ha segnato cinque punti nel secondo inning, evidenziati da un singolo Ilya Heinlein 11sì Fuoricampo per la stagione.

La partita verrà trasmessa su ESPN+. Ulteriori informazioni sulla trasmissione, se disponibili, saranno annunciate lunedì.

I possessori di biglietti per la partita sospesa dovranno conservare i propri biglietti poiché verranno nuovamente scansionati all’ingresso, con l’apertura dei cancelli lunedì alle 11:00. I fan dovrebbero anche tenere presente che saranno in vigore le regole di parcheggio nel campus.

Se è necessaria una settima partita, questa verrà giocata 55 minuti dopo la fine della gara sospesa.







Note dell’Oregon

• L’Oregon State indossava l’uniforme grigia della 12a Divisionesì volta in questa stagione ma per la prima volta al Jos Stadium. L’OSU era la squadra ospite in casa.







Seguici sui social

Per ulteriori informazioni sulla squadra di baseball dell’Oregon State, segui l’account Twitter ufficiale del club su Twitter.com/BeaverBaseball, su Facebook su Facebook.com/OregonStateBaseball o su Instagram su Instagram.com/BeaverBaseball.

La nostra missione

Oregon Athletics si impegna a formare studenti-atleti con una visione autentica (Go BEAVS).