Il ragazzo “I’m a Mac” di Apple è tornato per promuovere i computer Windows on Arm

L’ex attore Apple Justin Long è passato a Intel alcuni anni fa e ora sta cercando di passare a un PC Windows basato su Qualcomm. Durante il keynote di oggi del Qualcomm Computex 2024, Long è apparso in una breve scenetta di 30 secondi in cui è stato bombardato da notifiche macOS e schermate di lamentele che lo hanno costretto a iniziare a cercare un PC basato su Snapdragon.

Justin Long recitava negli spot televisivi “Get a Mac” di Apple quasi 20 anni fa. Long ha assunto la personalità di un ragazzo Mac, prendendo in giro scherzosamente il ragazzo PC (l’attore John Hodgman) per aver raccolto virus e spyware, o per non essere in grado di accedere a strumenti creativi e concentrarsi troppo su cose di lavoro noiose.