Dialogo Shangri-La: Zelenskyj afferma che “il sostegno della Cina alla Russia” amplierà la guerra in Ucraina durante l’apparizione a sorpresa in Asia

Il sostegno della Cina alla Russia si estenderà Guerra in UcrainaLo ha detto domenica il presidente Volodymyr Zelenskyj, invitando i paesi della regione Asia-Pacifico a unirsi al prossimo vertice di pace che ha accusato la Russia di cercare di ostacolare.

Zelenskyj ha fatto i commenti a Singapore durante a Apparizione improvvisa In un Riunione dei vertici della Difesa Da tutta l’Asia-Pacifico, compresi Cina e Stati Uniti. Ciò avviene prima della conferenza internazionale di pace sull’Ucraina, prevista dal 15 al 16 giugno in Svizzera.

Con il sostegno della Cina alla Russia, la guerra durerà più a lungo. Ciò è dannoso per il mondo intero e per la politica della Cina, che dichiara di sostenere l’integrità e la sovranità territoriale e lo annuncia ufficialmente. “Per loro non va bene”, ha detto Zelenskyj durante una conferenza stampa.

La Cina rivendica la neutralità nel conflitto e afferma di essere un sostenitore della pace, anche se appare come uno stato attivo La principale ancora di salvezza economica La sua già stretta strategia si è rafforzata Partenariato diplomatico Con la Russia dall’invasione dell’Ucraina da parte del paese nel febbraio 2022.

Anche gli Stati Uniti hanno affermato che la Cina Esportazione di beni a duplice uso La Russia ha fornito energia alla base industriale di difesa della nazione in guerra e ha avvertito Pechino delle conseguenze di tale sostegno – un’affermazione che Pechino ha negato, affermando di non aver fornito armi a nessuna delle due parti e imponendo severi controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso.

Zelenskyj ha fatto allusione a questo sostegno nelle sue dichiarazioni di domenica, affermando che alcuni degli elementi che compongono parti delle armi russe “provengono dalla Cina”.

Il leader ucraino ha anche avvertito che la Russia sta cercando di fare pressione sui paesi affinché non partecipino al prossimo vertice internazionale di pace, con l’aiuto della Cina.

Ha aggiunto: “La Russia sta cercando di interrompere il vertice di pace, e questo è vero… (La Russia) ora vaga in molti paesi del mondo e li minaccia con il blocco dei prodotti agricoli, dei prodotti alimentari e dei prodotti chimici. . Si sta semplicemente spingendo per un cessate il fuoco.” “Altri paesi nel mondo non saranno nemmeno presenti al vertice”, ha detto Zelenskyj dopo aver pronunciato un discorso alla conferenza sulla difesa.

Interrogato successivamente sulla dichiarazione della Cina secondo cui non avrebbe partecipato al vertice di pace, il presidente ucraino ha accusato la Russia di utilizzare diplomatici cinesi per ostacolare il vertice.

“Purtroppo è un peccato che un Paese grande, forte e indipendente come la Cina sia uno strumento nelle mani di Putin”, ha detto Zelenskyj, parlando attraverso un traduttore.

Il leader ucraino ha aggiunto di non aver avuto alcun incontro con i rappresentanti cinesi a Singapore, nonostante l’interesse della parte ucraina per un ulteriore dialogo.

La settimana scorsa la Cina ha dichiarato che non invierà una delegazione al vertice di pace, affermando che qualsiasi conferenza internazionale di pace deve avere “il riconoscimento sia da parte della Russia che dell’Ucraina, un’equa partecipazione di tutte le parti e una discussione equa di tutti i piani di pace”.

Il ministro cinese della Difesa nazionale Dong Jun discorso prima domenica Ha affermato che la Cina “sta promuovendo i colloqui di pace con un atteggiamento responsabile”.

Dong Sembrava anche rispondere alle affermazioni degli Stati Uniti secondo cui la Cina lo sarebbe Rafforzare la base industriale della difesa russa Per quanto riguarda le esportazioni di prodotti a duplice uso, ha affermato nelle sue osservazioni che la Cina non ha fornito armi a nessuna delle parti in conflitto e ha imposto “controlli più severi” sulle esportazioni di beni a duplice uso.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha sollevato per un certo periodo questi rapporti con Dong Incontro marginale Venerdì, dove ha avvertito delle conseguenze di qualsiasi sostegno cinese all’esercito russo.

Interrogato sui commenti di Zelenskyj durante una regolare conferenza stampa a Pechino lunedì, un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha difeso il commercio della Cina con la Russia definendolo “aperto”, aggiungendo che “non era certamente contrario al vertice di pace” e che “non vi è alcuna pressione. ” Su altri paesi.”

Il portavoce Mao Ning ha dichiarato: “Anche noi attribuiamo grande importanza alle nostre relazioni con l’Ucraina… Cina e Ucraina hanno mantenuto la comunicazione e la cooperazione dall’escalation della crisi ucraina”.

L’appello personale del leader ucraino al Dialogo Shangri-La arriva mentre le forze ucraine si affrettano a respingere l’attacco. Enorme avanzata russa nella regione nord-orientale di Kharkiv, a causa della carenza di armi e manodopera, a più di due anni dall’invasione russa, il che aggiunge ulteriore urgenza per Kiev di rafforzare il sostegno internazionale al suo piano di pace.

Il piano di Zelenskyj prevede il ritiro completo delle forze russe e il ripristino dei confini dell’Ucraina riconosciuti a livello internazionale. Il presidente ucraino aveva detto in precedenza che non avrebbe negoziato con la Russia fino al ritiro delle sue forze.

“Il tempo stringe”, anche per i bambini ucraini portati via dalla Russia, ha detto Zelenskyj in una sala gremita durante un discorso di chiusura della tre giorni di riunione sulla sicurezza.

Ha detto che il vertice affronterà tre punti della sua formula per la pace, tra cui “la sicurezza nucleare, la sicurezza alimentare e il rilascio dei prigionieri di guerra”, nonché “i bambini ucraini rapiti dalla Russia” e consentire ai paesi di raggiungere un consenso. Sulla pace in Ucraina che potrebbe “trasferirsi alla Russia”.

La Corte penale internazionale dell’Aia lo scorso anno Ha emesso un mandato di cattura Il presidente russo Vladimir Putin per un presunto complotto Deportazione di bambini ucraini in Russia.

La Russia ha definito la conferenza di pace una “bufala” architettata dagli Stati Uniti, con un portavoce del Dipartimento di Stato che la scorsa settimana ha affermato che la “vera formula di pace” prevedeva che i paesi occidentali smettessero di fornire armi all’Ucraina.

Zelenskyj ha affermato che finora più di 100 paesi e organizzazioni internazionali si sono impegnati ad aderire al gruppo.

Anche l’imminente vertice di pace e la difesa dell’Ucraina sono stati argomenti chiave per Zelenskyj, che ha tenuto incontri collaterali dal suo arrivo a Singapore sabato.

Tali colloqui includevano colloqui con il segretario alla Difesa americano Austin, il presidente eletto indonesiano Prabowo Subianto e il presidente di Timor Est Jose Ramos-Horta, nonché una delegazione di legislatori statunitensi.

Nel suo incontro con Zelenskyj domenica mattina, Austin ha ribadito “il costante sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina di fronte all’aggressione russa” e ha fornito un aggiornamento sull’assistenza di sicurezza degli Stati Uniti all’Ucraina, secondo una lettura del segretario stampa del Pentagono, il Magg. Gen. Pat Ryder, dopo l’attacco. colloquio.

Zelenskyj ha affermato in un post su Twitter che le due parti hanno discusso “delle esigenze di difesa del nostro Paese, del rafforzamento del sistema di difesa aerea ucraino, dell’alleanza F-16 e della stesura di un accordo bilaterale sulla sicurezza”.

Ha anche ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la “importante decisione” sugli attacchi difensivi con armi americane, riferendosi alla decisione della Casa Bianca, riportata dalla CNN, di consentire all’Ucraina di utilizzare munizioni americane per attacchi limitati all’interno del territorio russo.