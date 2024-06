Toyota e altre case automobilistiche giapponesi affermano di aver gestito male i test di sicurezza

Un’indagine interna ha scoperto che Toyota Motor, Honda Motor e altre importanti case automobilistiche giapponesi hanno gestito male i test dei veicoli su dozzine di modelli lunedì. Nell’ultima decade.

Toyota ha affermato di non essere riuscita a raccogliere dati adeguati durante lo svolgimento di test sulla sicurezza dei pedoni e dei passeggeri per tre modelli, incluso il suo popolare veicolo utilitario sportivo Yaris Cross. Honda e Mazda Motor hanno affermato di aver identificato problemi con i test di diversi modelli.

Le case automobilistiche a cui è stato chiesto dal governo giapponese di avviare le indagini hanno affermato che i fallimenti dei test non influiscono sulle prestazioni o sulla sicurezza dei loro veicoli e che i clienti possono utilizzarli regolarmente. Tuttavia, Toyota ha dichiarato che fermerà temporaneamente le esportazioni dei tre modelli interessati che produce in Giappone. Mazda ha annunciato che sospenderà le vendite dei due modelli giapponesi.

I problemi dei test rivelati lunedì da Toyota, Honda e Mazda sono stati condotti in Giappone per soddisfare gli standard di certificazione del governo giapponese. I veicoli interessati sono stati venduti in Giappone.