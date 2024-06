Cosa sai questa settimana?

I titoli azionari hanno chiuso un mese di maggio positivo, poiché gli investitori sembravano attingere temporaneamente all’entusiasmo dell’intelligenza artificiale e la prospettiva che la Fed mantenesse i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo è rimasta la principale preoccupazione.

Nelle ultime cinque sessioni di negoziazione, il Nasdaq Composite (^IXIC) è rimasto quasi piatto e l’S&P 500 (^GSPC) è cresciuto meno dello 0,2%. Il Dow Jones Industrial Average (^DJI) è sceso di quasi l’1%.

La prossima settimana, gli aggiornamenti sul mercato del lavoro saranno in primo piano per avviare un nuovo mese di scambi. Il rapporto sull’occupazione di maggio sarà pubblicato venerdì mattina, insieme agli aggiornamenti sulle opportunità di lavoro e sulla crescita dei salari privati. Sono previste anche letture sull’attività nei settori dei servizi e del manifatturiero.

Nelle notizie aziendali, i risultati trimestrali di CrowdStrike (CRWD), Lululemon (LULU) e Dollar Tree (DLTR) evidenziano una settimana tranquilla per la pubblicazione degli utili aziendali.

Un passo nella direzione giusta

Maggio si è concluso con un aggiornamento piuttosto promettente sul fronte dell’inflazione. La lettura di aprile dell’indice delle spese per consumi personali ha mostrato che i prezzi sono aumentati dello 0,2% rispetto al mese precedente, l’aumento mensile più basso del 2024.

Anche se gli economisti hanno descritto queste notizie come “notizie migliori sull’inflazione rispetto a quelle viste nel primo trimestre”, hanno fatto ben poco per cambiare le aspettative degli investitori sui tagli dei tassi di interesse. Gli investitori stavano scontando meno di due tagli dei tassi di interesse quest’anno, secondo i dati di Bloomberg, poco cambiati rispetto alla settimana precedente.

Ciò fa seguito ai recenti commenti di funzionari federali secondo cui è necessaria “maggiore fiducia” nel calo dell’inflazione prima di iniziare a tagliare i tassi di interesse.

Prospettive future per il mercato del lavoro

Una serie di dati sul mercato del lavoro metterà alla prova il sentiment degli investitori sul percorso della Fed la prossima settimana.

Il rapporto sull’occupazione di maggio dovrebbe essere pubblicato venerdì e gli economisti si aspettano che racconterà una storia simile a quella del rapporto del mese scorso, con il mercato del lavoro in rallentamento dal suo inizio caldo fino al 2024, ma senza entrare in una completa recessione.

Si prevede che il rapporto mostrerà che il mese scorso sono stati aggiunti 185.000 posti di lavoro all’economia statunitense, con un tasso di disoccupazione stabile al 3,9%, secondo i dati di Bloomberg. Ad aprile, l’economia statunitense ha creato 175.000 posti di lavoro mentre il tasso di disoccupazione è salito leggermente al 3,9%.

Per saperne di più: In che modo il mercato del lavoro influisce sull’inflazione?

Gli operai edili lavorano al Nassau County International Cricket Stadium di New York. (YUKI IWAMURA/AFP tramite Getty Images) (Yuki Iwamura tramite Getty Images)

La forte crescita dell’occupazione e le sorprese rialziste sull’inflazione all’inizio dell’anno hanno spinto la Fed a “sospendere i suoi piani di taglio dei tassi di interesse almeno fino alla seconda metà dell’anno”, ha scritto in una nota settimanale il team di economisti di Wells Fargo guidato da Jay Bryson. .

La storia continua

Ma Wells Fargo prevede che il mercato del lavoro continuerà a rallentare in futuro

“La crescita dell’occupazione è tornata con i piedi per terra all’inizio del secondo trimestre”, ha scritto il team di Bryson “Crediamo che il ritmo di crescita dell’occupazione nei prossimi mesi assomiglierà più al ritmo di aprile”.

Pausa nell’euforia dell’intelligenza artificiale

Gli enormi guadagni di Nvidia (NVDA) hanno contribuito a innescare un rally nel Nasdaq Composite, che ha registrato la sua migliore performance di maggio dal 2003. Ma quell’umore si è inasprito la scorsa settimana quando i guadagni di Dell (DELL), Salesforce (CRM) e MongoDB (MDB) sono entrati. , che hanno fatto parte del commercio dell’intelligenza artificiale a volte durante l’ultimo anno, non sono riusciti a impressionare gli investitori.

“I report fuori sessione di questa settimana evidenziano la pressione esercitata sui fondamentali e sulle linee guida per eseguire determinate condizioni di valutazione”, ha scritto in una nota Scott Krohnert, stratega azionario statunitense di Citi, parlando ampiamente dell’azione di mercato della scorsa settimana. “Sacche di mercato possono fare affidamento su un ritmo costante e aumentare il dinamismo durante tutto l’anno per giustificare i prezzi attuali”.

L’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, o la sua mancanza, sarà una tendenza da tenere d’occhio nelle prossime due settimane che precedono la Worldwide Developers Conference di Apple del 10 giugno.

Cattiva ampiezza

La cosiddetta “ampiezza” di un rally del mercato azionario, in cui un’ampia gamma di settori cresce, è stata una caratteristica dei rally del mercato azionario alla fine del 2023 e, più recentemente, nel marzo 2024. Ma questo non è in mostra nel 2024. Il più recente rally del mercato a livelli record.

Michael Hartnett, stratega degli investimenti presso Bank of America, ha osservato che l’ampiezza è ai livelli peggiori dal 2009 quando valuta quanto l’indice S&P 500 (^SPXEW) si avvicina all’indice S&P 500 con capitalizzazione di mercato. Dall’inizio di maggio, l’indice S&P 500 è cresciuto di circa il 4%, mentre l’indice equiponderato è cresciuto meno del 2%.

Ed Clissold, capo stratega della ricerca presso la statunitense Ned Davis, ha scritto in una nota ai clienti che “diversi indicatori di ampiezza del mercato” non hanno seguito il recente rally al rialzo, il che potrebbe essere motivo di preoccupazione se lo stretto vantaggio di Megacap Tech nell’ultimo mese diminuisce. Ciò a volte accade quando i rally del mercato raggiungono il picco, secondo Clissold.

“La conclusione è che, sebbene alcune differenze si siano sviluppate nel corso dell’anno, la maggior parte è emersa solo nelle ultime settimane”, ha scritto Clissold. “Se il mercato è al suo picco, è probabile che sia nelle fasi iniziali. Non sono cambiate prove sufficienti per giustificare un aggiustamento della nostra raccomandazione di sovrappeso per le azioni statunitensi”.

C’è anche un potenziale vantaggio nella mancanza di ampiezza. Bespoke Investment Group ha sottolineato che l’attuale lettura della fascia bassa è spesso rialzista per il mercato. Con l’ampiezza ai livelli attuali, le azioni in genere registreranno risultati migliori di qualsiasi altra lettura dell’ampiezza nei prossimi tre mesi, sei mesi e l’intero anno.

La chiave, ovviamente, resta se l’espansione avverrà effettivamente.

“Se non riusciamo ad espandere nuovamente la partecipazione, potremmo ripetere il test”, ha aggiunto [S&P 500] “Abbiamo visto il minimo il 19 aprile”, ha detto a Yahoo Finance Sam Stovall, capo stratega degli investimenti presso CFRA Research.

Calendario settimanale

Lunedi

Dati economici: Indice S&P Global US Manufacturing, lo scorso maggio (in precedenza 50,9); Spesa per costruzioni su base mensile, aprile (0,2% previsto, -0,2% in precedenza); ISM Manufacturing, maggio (49,7 previsto, 49,2 precedente); Prezzi pagati dall’ISM, maggio (previsto 60,9);

Guadagni: Getlab (GTLB)

Martedì:

Dati economici: Offerte di lavoro, aprile (8,3 milioni attesi, 8,48 milioni precedenti); Ordinativi alle fabbriche, aprile (0,7% previsto, 1,6% precedente); Ordinativi di beni durevoli, dati finali, aprile (0,7% previsto, 0,7% precedente)

Guadagni: Bath & Body Works (BBWI), CrowdStrike (CRWD), Hewlett-Packard Enterprise (HPE), PVH (PVH), Stitch Fix (SFIX)

Mercoledì

Dati economici: Richieste di mutui MBA, settimana terminata il 31 maggio (-5,7%); Occupazioni del settore privato ADP, maggio (+174.000 previsti, +192.000 in precedenza); S&P Global US Services PMI, dati finali di maggio (in precedenza 54,8), S&P Global US Composite PMI, dati finali di maggio (in precedenza 54,5); Indice ISM dei servizi, maggio (50,9 previsto, 49,4 precedente); Prezzi dei servizi ISM pagati per maggio (59,2)

Guadagni: Campbell’s (CPB), Charge Point (CHPT), Dollar Tree (DLTR), Five Below (FIVE), Lululemon (LULU), Victoria’s Secret (VSCO)

Giovedì

Dati economici: Tagli di posti di lavoro Challenger, anno su anno, a maggio (in precedenza -3,3%); Costo unitario del lavoro, primo trimestre (+4,7 previsto, +4,7% in precedenza); Produttività non agricola, primo trimestre (+0,3% previsto, +0,3% in precedenza); Richieste iniziali di disoccupazione, settimana terminata il 1 giugno (in precedenza 219.000)

Guadagni: Big Lots (BIG), DocuSign (DOCU), Nio (NIO), Rent the Runway (RENT), JM Smucker Company (SJM), Vail Resorts (MTN)

Venerdì

Calendario economico: Rapporto sull’occupazione non agricola, maggio (+185.000 previsti, +175.000 in precedenza); Tasso di disoccupazione, maggio (3,9% previsto, 3,9% in precedenza); Retribuzione oraria media, mese su mese, maggio (+0,3% previsto, +0,2% il precedente); Retribuzione oraria media, anno su anno, maggio (+3,9% previsto, +3,9% in precedenza); Ore medie settimanali lavorate, maggio (34,3 previste, 34,3 precedenti); Tasso di partecipazione alla forza lavoro, maggio (in precedenza 62,7%)

Guadagni: Nessun profitto degno di nota.

