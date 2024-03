Le vendite al dettaglio hanno registrato una ripresa a febbraio, segno della resilienza della spesa al consumo

Le vendite al dettaglio hanno registrato una ripresa a febbraio, dopo aver registrato il calo maggiore in quasi un anno nel mese precedente.

Secondo i dati, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,6% a febbraio rispetto al mese precedente Dati dell'Ufficio censimento. Secondo i dati di Bloomberg gli economisti si aspettavano un aumento della spesa dello 0,8%. Le vendite al dettaglio di gennaio avevano precedentemente registrato un calo a sorpresa dell'1,1%.

“La modesta ripresa delle vendite al dettaglio a febbraio suggerisce un rallentamento della crescita della spesa dei consumatori all’inizio del 2024”, ha affermato Michael Pearce, vice capo economista statunitense dell’Università di Oxford.

Le vendite di febbraio, escludendo auto e gas, sono aumentate dello 0,3%, in linea con le stime.

I materiali da costruzione e le attrezzature da giardino hanno guidato i guadagni per categoria, in aumento del 2,2%. Le vendite nei rivenditori di automobili e di pezzi di ricambio sono aumentate dell'1,6%, mentre nei negozi di elettronica ed elettrodomestici le vendite sono aumentate dell'1,5%.

Il controllo dei consumatori arriva mentre l’economia rimane in gran parte su basi solide per iniziare il 2024. Le aspettative di consenso per la crescita economica sono aumentate nel primo trimestre mentre il mercato del lavoro ha continuato ad aggiungere più posti di lavoro di quanto precedentemente previsto.

MIAMI, FL – 12 MARZO: La gente fa acquisti presso un grande magazzino Kohl's il 12 marzo 2024 a Miami, Florida. (Foto di Joe Raedle/Getty Images) (Joe Rydell tramite Getty Images)

