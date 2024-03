Lancio della terza astronave di SpaceX: aggiornamenti in tempo reale

Astronave sulla torretta missilistica, passano un paio di jet. debito… Chandan Khanna/Agence France-Presse — Getty Images

Per il suo terzo volo di prova, Starship mira a sorvolare un segmento attorno alla Terra nell'Oceano Indiano, partendo dalla piattaforma di lancio di SpaceX nel villaggio di Boca Chica, in Texas.

I precedenti voli di prova, entrambi terminati con esplosioni, erano destinati ad atterrare nell'Oceano hawaiano. SpaceX ha affermato di aver creato una nuova traiettoria di volo per testare in sicurezza cose mai fatte prima con un veicolo Starship.

Il viaggio inizierà in quella che SpaceX chiama Starbase, poche miglia a nord del punto in cui Texas e Messico si incontrano nel Golfo del Messico. Il razzo, alto circa 400 piedi, sarà montato vicino a una torre missilistica alta circa 480 piedi. Sarà riempito con metano e propellenti a ossigeno liquido ore prima del decollo.

Tre secondi prima del lancio, i computer iniziano ad accendere i 33 motori del razzo superpesante sotto l'astronave.

L'astronave e il super pesante inizieranno a salire a bordo della baia. A 52 secondi dall'inizio del volo, dice SpaceX, il veicolo sperimenterà la pressione atmosferica più pesante del suo viaggio, un momento che gli ingegneri di volo chiamano max-q.

Se la navicella spaziale in acciaio inossidabile sopravvive a quella pressione, il prossimo momento critico sarà un sorvolo di 2 minuti e 42 secondi, quando verrà accesa la maggior parte dei motori superpesanti. Dopo alcuni secondi, il veicolo dell'astronave superiore inizierà la “attivazione calda” ovvero accenderà i motori prima di separarsi dal superpesante.

Il viaggio del Super Heavy termina sette minuti dopo l'inizio. SpaceX in genere mira a riportare un enorme razzo su una piattaforma di lancio per un atterraggio verticale. Ma per il volo di prova, il superpesante esaurito eseguirà una serie di manovre prima di accendere i motori un'ultima volta per rallentare la sua discesa nel Golfo del Messico.

Mentre il Super Pesante scende, l'astronave guadagna quota. Dopo circa otto minuti e mezzo i motori si spensero. Quindi inizierà a orbitare attorno alla terra.

Mentre fluttua nello spazio, l'astronave proverà molte cose che nessun veicolo spaziale ha mai fatto prima. Dopo circa 12 minuti di volo, si aprirà una porta che in futuro potrebbe inviare satelliti e altri carichi nello spazio. Dopo circa 12 minuti, trasferirà i propellenti da un serbatoio all'altro mentre si trova nello spazio, che saranno necessari per le future missioni sulla Luna e oltre. Quindi, dopo 40 minuti di volo, l'astronave accenderà nuovamente i motori mentre si trova nello spazio.

Se la navicella spaziale supererà questi test, la fine del viaggio dell'astronave inizierà tra circa 49 minuti. La navicella spaziale è destinata a ruotare orizzontalmente nella pancia per rientrare nell'atmosfera terrestre. Se sopravvive alle temperature estreme, l'astronave ammarerà 64 minuti dopo aver lasciato il Texas. La compagnia ha detto in passato che prevede atterraggi offshore deludenti Fine col botto.

Dopo che SpaceX avrà completato la sua campagna di test, i futuri voli della Starship torneranno alla base stellare del Texas dopo aver completato le loro missioni in orbita. SpaceX sta costruendo una torre di lancio per Starship presso il Kennedy Space Center in Florida, dove un giorno verranno lanciati e atterrati i voli, inclusa la missione Artemis III che la NASA intende utilizzare per riportare gli astronauti americani sulla superficie lunare.