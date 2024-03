L'Agence France-Presse afferma che Kensington Palace non è più affidabile

Il principe e la principessa del Galles/Instagram

Una delle più grandi agenzie di stampa del mondo ha affermato che Kensington Palace non è più una “fonte affidabile” in seguito al tumulto suscitato dalla foto ritoccata di Kate Middleton per la Festa della Mamma.

Phil Chetwynd, direttore delle notizie globali dell'AFP, ha dichiarato a BBC Radio 4: L'agenzia ha esaminato il suo rapporto con il Principe e la Principessa del Galles ed esaminerà attentamente le future foto della famiglia reale.

Una simile affermazione sarebbe stata impensabile qualche giorno fa, ma Chetwynd ha detto che la foto ha sollevato “grossi problemi” per l'AFP. Ha riconosciuto che l'agenzia non avrebbe mai dovuto controllarne l'uso perché “viola le nostre linee guida”.

La Middleton si è scusata per la “confusione” sulla foto, che ha attribuito a una “esperienza di editing”. Kensington Palace non ha commentato ulteriormente e ha rifiutato di pubblicare la foto originale, che sarebbe stata scattata dal principe William quest'anno.

L'immagine è stata condivisa principalmente per la festa della mamma nel Regno Unito, ma è ampiamente accettato che l'immagine avesse il duplice scopo di affrontare le speculazioni selvagge dei social media sulla salute di Middleton e su dove si trovasse dopo il suo intervento addominale a gennaio.

Se l'emittente Ross Atkins considerava Kensington Palace una fonte attendibile, Chetwynd rispondeva: "No, per niente. Come per qualsiasi cosa, quando una fonte ti delude, l'asticella si alza… Abbiamo inviato subito note a tutti i nostri team per essere assolutamente più vigili sui contenuti che arrivano sulla nostra scrivania, anche da quelli che chiamiamo 'fonti affidabili."

Chetwynd ha rivelato che le principali agenzie di stampa, tra cui Associated Press e Reuters, hanno parlato apertamente prima di emettere avvisi di “uccisione” dell'immagine domenica. Ha detto che a Kensington Palace è stato chiesto se avrebbe fornito l'originale, ma le agenzie non hanno ricevuto risposta e l'immagine è stata ritirata.

Chetwynd ha affermato che è insolito che le agenzie di stampa chiedano che le immagini vengano ritirate dalla circolazione. “Uccidere qualcosa basandosi sulla manipolazione [is rare. We do it] Una volta all'anno forse, si spera meno. Ha spiegato che gli omicidi precedenti a cui eravamo stati sottoposti provenivano dall'agenzia di stampa nordcoreana o dall'agenzia di stampa iraniana.

“L'unica cosa veramente importante è che non si possa distorcere la realtà di fronte al pubblico”, ha aggiunto Chetwynd. “C'è la questione della fiducia. Il grosso problema qui è la questione della fiducia, la mancanza di fiducia e l'atteggiamento del pubblico in generale. calo di fiducia nelle istituzioni in generale e nei media, per cui è molto importante che l'immagine sia rappresentata come l'ampio spettro della realtà in cui esse appaiono.