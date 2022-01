Avviso Blizzard per una tempesta storica che può portare fino a 2 piedi di neve – CBS Boston

Boston (CBS) – Grande successo. Bufera di neve. Storicamente significativo. Tutto è sul tavolo. Forse ci stiamo avvicinando a uno dei più grandi esteri di fibre della memoria recente. C’è una convinzione crescente che una tempesta costiera mostruosa e sfaccettata scatenerà tutta la sua rabbia nel New England.

Sotto la nevicata, venti fino a 70 mph e previsione di diverse ore di bianco, bufere di neve.

Fare un passo: Emergenza neve e limitazioni ai parcheggi

Il National Weather Service ha ufficialmente riunito il Massachusetts orientale e l’intero Rhode Island in un unico posto. Avviso di bufera di neve Fino a domenica mattina. Le condizioni di bufera di neve non sono legate alla quantità di neve, ma in realtà sono causate dal vento e dalla visibilità. Quelli vicino all’acqua possono avere una vista “in bianco” poiché il vento soffia a 60+ mph. Quindi, anche se l’accumulo è leggermente inferiore rispetto ad altre parti dello stato, questo avvertimento è qualcosa che dovremmo prendere sul serio.

L’ultimo avviso di bufera di neve è stato in Massachusetts il 14 marzo 2018. Erano 1.416 giorni fa!

Se hai seguito per tutta la settimana, abbiamo discusso di diverse possibili tracce e scene. Il nostro “cono di incertezza” è iniziato per diverse centinaia di miglia e ora si è ridotto a circa 50 miglia. La scena “fuori dal mare” o l’Estremo Oriente si fa nera e la situazione imbarazzante diventa sempre più reale.

Questa tempesta non dovrebbe essere presa alla leggera. Se possibile, programma di rimanere a casa il sabato. Se devi viaggiare, viaggia presto sabato mattina. Quando la neve finirà entro domenica, ci saranno senza dubbio lunghi ritardi di viaggio, che dureranno anche all’inizio della prossima settimana.

Tempeste di queste dimensioni non si verificano spesso. C’è stata una bufera di neve il 13 marzo 2018, 4 anni fa nella nostra zona. Per la nevicata totale come prevediamo, dovresti risalire alle nevicate di gennaio 2018 o 2015. L’ultima tempesta a Boston ha avuto 2 piedi di neve esattamente 7 anni fa, il 27 gennaio 2015: 24,6 pollici: questa è la nostra più grande tempesta di neve di gennaio nella storia di Boston.

Il record di bufera di neve di Boston è stato stabilito nel febbraio 2003 quando la città è scesa di 27,6 pollici.

Bene, veniamo ai dettagli.

Cronologia:

Le deboli nevicate iniziano dopo la mezzanotte di venerdì, principalmente sulla Messa di sud-est, con nevicate moderate sulla Messa di sud-est il sabato mattina e leggere nevicate sul nord e sull’ovest di Boston. Entro sabato mattina, la neve si stava lentamente intensificando da sud a nord. Se devi viaggiare di sabato, viaggia il prima possibile.

L’impatto del temporale sarà dalle 10:00 alle 22:00 di sabato. Solo allora inizieremo a formare i fiocchi di neve più severi che girano a girandola nella nostra zona da sud a nord. Le nevicate in alcune di queste fasce possono raggiungere da 1 a 3 pollici all’ora, il che può essere completamente accecante per i forti venti di nord-est. Occasionalmente rimaniamo bloccati in situazioni di bufera di neve, specialmente vicino alle comunità costiere dei distretti di Essex, Suffolk, Plymouth e Bristol. Aspettati grandi temporali e nevicate. Dopo le 22 la neve inizierà finalmente a cadere da ovest a est. Direi che con una leggera nevicata rimanente domenica mattina, il 90% dell’accumulo totale della tempesta potrebbe essere completato entro le 22:00.

Vento:

60-75 mph Dal South Maine passando per Cape Cod e le isole fino all’intera costa. È qui che è più probabile che si verifichino interruzioni di corrente e danni causati dal vento

40-55 mph Circa 495 a ovest della I-95

25-40 mph Attraverso la maggior parte delle masse centrali e occidentali.

Inondazione costiera:

Sembra che usciremo dalla brutta situazione con questa tempesta. Il picco del vento arriverà con la bassa marea (14:00). L’onda astronomica più alta della giornata si verifica alle 8 del mattino, giusto in tempo per la tempesta. Quindi prevediamo inondazioni da leggere a moderate al mattino.

L’alta marea serale, tra le 20:00 e le 21:00, è di quasi due piedi (astronomicamente) più bassa della marea mattutina.

Quindi, quando soffia il vento e il mare è molto turbolento, abbiamo un po’ più di spazio per muoverci. Inoltre, a causa dell’alta marea notturna, il vento girerà più da nord-nordovest, in direzione parallela a gran parte della costa. L’eccezione sarà a Cape Cod Bay e Cape Ann (nord), quelle zone saranno le più colpite in serata.

Quanta neve:

12-18 ”Attraverso le masse centrali e orientali, gran parte del New Hampshire meridionale e buona parte di Cape Forest

6-12” Messa Ovest via Vermont

6-12” per cuffia da esterno con neve molto bagnata e pesante

3-6” a Nantucket per qualche compounding e una colla/ghiaccio bagnato

18-28” (WOW!) All’interno delle band pesanti che si formeranno sabato. Questo è molto importante, soprattutto perché è difficile da prevedere. Ora sembra esserci un maggiore potenziale per la formazione di bande nel sud-est di Mass (nei distretti di Bristol e Plymouth) e a nord-ovest di Boston nella contea di West Midsex e in parti della contea di Worcester.

Non respingerei le aree isolate con neve fino a 3 piedi – ho detto di sì 3 piedi.

Fattore di cotone:

La neve sarà molto leggera e soffice e la temperatura sarà molto fredda per tutto il temporale. Il rapporto “normale” liquido/ghiaccio in una bufera di neve è di circa 10: 1, il che significa 10 pollici di ghiaccio per ogni pollice di liquido. Ci aspettiamo rapporti tra 20:1 e 30:1 in questa tempesta. La neve può essere molto difficile da misurare a causa dei forti venti.

Aggiorneremo costantemente la situazione quando arriveranno nuovi dati. Per sicurezza, ti chiediamo di aspettare. Ti proteggeremo su CBSBoston.com, WBZ-TV e CBS Boston News.