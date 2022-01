Azioni di Goldman Sachs “rubate” dopo il calo post-reddito

Della CNBC Jim Kramer Martedì si sente la reazione di Wall Street Calzini GoldmanI guadagni mancanti del quarto trimestre hanno creato un’opportunità di acquisto per gli investitori.

“Vai avanti e aspetta fino ad allora Morgan Stanley Domani deludente. … o, non so, edificio e credito Bailey; Aspetta finché non crolla, ” “Soldi pazzi” L’ospite ha detto della banca nel film fantasy, “È una vita meravigliosa.”

“Oppure, se segui il mio approccio, Goldman Sachs troverebbe quasi impossibile trovare un lavoro, un posto in cui le aziende pagherebbero sempre un premio per fornire fantastici consigli sui privilegi … ora puoi averlo. $ 70 in meno di quanto non fosse due mesi e mezzo fa”, ha continuato Kramer. “Penso che sia un furto.”

Azioni Goldman Sachs è sceso del 7% Martedì ha chiuso a $ 354,40 ciascuno. Il 2 novembre ha raggiunto il massimo storico di $ 426,16.

Mentre la banca d’investimento ha dovuto affrontare una recessione delle spese operative e degli utili di negoziazione di azioni nel suo quarto trimestre, ha affermato Goldman Sachs. Registra i risultati dell’intero anno Per molte misurazioni tra cui reddito netto e guadagni. Kramer, che ha iniziato la sua carriera a Wall Street in Goldman Sachs quattro decenni fa, ha registrato guadagni da consumatori e da gestione patrimoniale.