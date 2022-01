Boris Johnson nega l’avvertimento che il “partito BYOB” potrebbe violare le regole del Govt-19

A quel tempo, alle persone nel Regno Unito era vietato incontrare più di una persona all’esterno e sarebbero state legalmente punite per averlo fatto. Sul posto di lavoro, la guida ufficiale afferma che gli incontri faccia a faccia dovrebbero aver luogo solo “assolutamente necessari”. Nelle sue scuse, Johnson ha ammesso di aver partecipato alla riunione, ma “credevo implicitamente che fosse un evento di lavoro”.

Ma lunedì, Dominic Cummings, l’ex consigliere senior di Johnson, ha detto che avrebbe giurato che il primo ministro era stato avvertito dell’autenticità del drink party.

Rispondendo alle accuse di martedì, Johnson ha affermato di non riuscire a capire perché le persone stessero dicendo: “Renderemo un evento che la gente dice sia contro le regole”.

“Nessuno mi ha avvertito che questo era contro le regole … perché me lo ricordo”, ha insistito Johnson.

Johnson ha aggiunto: “Se avessi avuto di nuovo tempo, non avrei permesso che le cose andassero in quel modo”, ha detto, riferendosi a un gruppo di persone che si erano radunate fuori il 20 maggio per dire: “Questo non è il modo giusto di fare cose.”

Continuando a concentrarsi sulle parti guidate dall’alto funzionario statale Sue Gray, il Primo Ministro ha affermato: “Gli dovrebbe essere dato un posto per completare le sue indagini e completare le indagini” e ha esortato tutti coloro che hanno ricordi degli eventi a parlare. A lei.

Alla domanda se Cummings dovesse far parte del processo, Johnson ha detto: “Non devo decidere chi intervistare”.

A causa della posizione di Gray come funzionario pubblico non selezionato, è improbabile che la sua dichiarazione accusi il Primo Ministro di aver violato qualsiasi regola e potrebbe essere la vera dichiarazione della sua indagine su quanto accaduto.

Johnson ha rifiutato di commentare se si sarebbe dimesso se l’inchiesta avesse scoperto di aver fuorviato il parlamento del Regno Unito.

“Dobbiamo vedere cosa dice il rapporto”, ha detto, aggiungendo che “non possiamo aspettarci l’esito di questa indagine”.

Martedì, Johnson ha colto l’occasione per dire: “Ripeto le mie più profonde scuse alle persone per gli errori commessi durante la mia sorveglianza”.