Il procuratore generale di New York Trump delinea il modello di potenziale frode negli affari

Sig. Gli avvocati di Trump e della sua azienda non hanno risposto alle richieste di commento.

Poiché il processo della signora James è civile, lui è il sig. Trump e la sua azienda possono essere perseguiti, ma non è possibile presentare accuse penali. La sua indagine corre parallela a un’indagine penale Portato Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Brock, esamina alcuni degli stessi comportamenti. L’ufficio della signora James partecipa a tale indagine separata e continua. Signor del Partito Democratico. Praga, dopo essere entrata in carica il 1° gennaio, ha ricevuto un’inchiesta dal suo predecessore.

All’inizio di dicembre, la signora James ha presentato una sapona a Trump e Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. La signora James è già Mr. L’altro figlio di Trump, Eric Trump, è stato interrogato. Nell’ottobre 2020. Ha esercitato il suo diritto al quinto emendamento contro l’accusa di aver risposto a più di 500 domande, ha affermato la nuova corte.

Dopo aver ricevuto le citazioni, gli avvocati di Trump hanno chiesto al sig. Il governo federale ha citato in giudizio Sig.ra. Cerca di fermare l’indagine civile di James e impedire al suo ufficio di partecipare alle indagini penali del procuratore distrettuale. Sig. La causa, che accusava la signora James di aver violato i diritti costituzionali di Trump, sosteneva che la sua indagine fosse motivata politicamente e citava un lungo elenco di suoi attacchi pubblici al signor Trump.

All’inizio di questo mese, gli avvocati di Trump hanno anche accusato il sig. Atti giudiziari depositati Nello stato di New York, la sig. Cercando di bloccare la sapona di James, gli è stato chiesto di presentare la domanda martedì.

La signora James, che è in corsa per la rielezione quest’anno, ha sostenuto negli atti del tribunale che il sig. Mentre il suo ufficio ha raccolto prove che la compagnia di Trump è coinvolta in potenziali frodi, gli investigatori affermano che Mr. “Molte false dichiarazioni e omissioni fatte da lui o lei” – e se sono state fatte intenzionalmente.

Dimostrare un caso può essere difficile. Le valutazioni degli immobili sono per lo più soggettive e il Sig. Gli avvocati di Trump potrebbero sottolineare che i suoi creditori e assicuratori – le sofisticate istituzioni finanziarie che hanno trasformato il loro rapporto con Trump in un profitto – non facevano affidamento sui rating della società.

Sig.ra James, Sig. da marzo 2019. Ha esplorato le pratiche commerciali di Trump. In precedenti documenti, ha descritto alcuni dei beni che stava ispezionando e ha affermato che i suoi investigatori stavano indagando se Trump avesse aumentato il valore del prestito e dell’ottenimento di prestiti. Vantaggi economici e fiscali.