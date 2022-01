Bernie Sanders è pronto a sostenere le primarie sfide contro cinema e Mancini – live | Notizie americane

14:46

repubblicani Man mano che nuove linee distrettuali vengono tracciate in tutto il paese, l’influenza degli elettori di minoranza è gravemente distorta a loro favore, indebolendo la loro influenza, afferma un nuovo rapporto. Brennan Center for Justice.

Il rapporto, che esamina lo stato del gioco del ciclo di ridistribuzione decennale in corso, indica repubblicani Sostengono che le nuove tasse si basano sulla discriminazione nei loro sforzi per smantellare i distretti delle minoranze.

Sebbene la discriminazione razziale sia illegale nella ridefinizione, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito nel 2019 che la discriminazione basata sulla discriminazione è accettabile.

Centro Brennan

(@Centro Brennan) Numerose mappe elettorali emerse dal ciclo di ridefinizione 2021-22 sradicano Jeromes razzista e discriminatorio. Libertà di voto: il John Lewis Act fornisce importanti tutele che fanno la differenza nel periodo provvisorio. https://t.co/ZWL0STc5JP



“Questo ciclo vede tentativi senza precedenti di minare il potere politico delle comunità nere, latine, asiatiche e native, specialmente negli stati meridionali, per la prima volta in più di mezzo secolo, non ai sensi della Sezione 5. Legge sul diritto di voto”, diceva il rapporto.

“Ci sono stati attacchi più aggressivi al potere delle minoranze nelle periferie degli stati del sud come il Texas e la Georgia. Lì, i repubblicani hanno rapidamente rimosso chirurgicamente i distretti diversificati, dove le comunità di colore hanno goduto di un crescente successo elettorale negli ultimi anni “, ha aggiunto.

Il rapporto afferma inoltre che i repubblicani hanno il pieno controllo sul sorteggio di 187 delle 435 contee della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rendendo le contee meno competitive.

Donald Trump La ridefinizione controllata dal GOP secondo le vecchie mappe ha vinto 54 distretti con un margine di 15 o più punti. Con il nuovo schema, quel numero salirà a 70.

Il ciclo di ridefinizione è ancora in corso. New York, Tennessee e Missouri sono ancora tra gli stati in cui i legislatori stanno disegnando nuove mappe.