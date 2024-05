Bernard Hill: muore l’attore di Titanic e Il Signore degli Anelli

Scritto da Paul Gribbin e Nour Nanji

5 maggio 2024, 14:51 GMT Aggiornato 1 ora fa

È morto all’età di 79 anni l’attore Bernard Hill, noto soprattutto per i suoi ruoli in Titanic e Il Signore degli Anelli.

Ha interpretato il ruolo del Capitano Edward Smith nel film vincitore dell’Oscar nel 1997 e di Re Theoden ne Il Signore degli Anelli.

Il suo ruolo da protagonista è stato nel dramma televisivo della BBC Boys from the Blackstuff, in cui interpretava Yossar Hughes, un personaggio che ha lottato – e spesso non è riuscito – per superare la disoccupazione a Liverpool.

Il suo agente, Lou Colson, ha confermato che è morto domenica mattina presto.

Le condoglianze si sono riversate per Hill da quando si è diffusa la notizia della sua morte.

La musicista scozzese Barbara Dixon ha detto che era "un attore davvero meraviglioso", aggiungendo: "È stato un onore incontrarlo. Riposa in pace, Penny X."

Commenta la foto, Bernard Hale nel ruolo di Re Theoden ne Il Signore degli Anelli

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Bernard Hale ha interpretato il ruolo del capitano Edward James Smith nel film Titanic

Hill, di Manchester, sarebbe dovuto tornare sugli schermi televisivi nella seconda stagione di The Responder, un dramma della BBC con Martin Freeman, che inizierà la messa in onda domenica.

Lindsay Salt, direttrice di BBC Drama, gli ha reso omaggio dicendo: "Bernard Hill ha tracciato una strada attraverso lo schermo, e la sua lunga carriera piena di ruoli distintivi e brillanti testimonia il suo sorprendente talento".

“Da Boys from the Blackstuff, a Wolf Hall, The Responder e molti altri, siamo davvero orgogliosi di lavorare con Bernard alla BBC. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo triste momento.”

In Boys from the Blackstuff, Hill ha ricevuto elogi per la sua audace interpretazione di Yossar Hughes, un personaggio potente e memorabile che ha difeso “il lavoro di Jeza” mentre cercava lavoro.

La serie vinse il BAFTA Award per la migliore serie drammatica nel 1983 e nel 2000 si classificò al settimo posto nella lista dei migliori programmi TV di tutti i tempi stilata dal British Film Institute.

Commenta la foto, Josser Hughes, interpretato da Bernard Hill, è stato uno dei personaggi più memorabili del film Boys From The Blackstuff del 1982.

Una delle apparizioni televisive più memorabili di Hill è arrivata alla BBC nella serie drammatica del 2015 Wolf Hall, adattata dal libro di Hilary Mantel sulla corte di Enrico VIII. Ritratto di Hale, duca di Norfolk – zio di Anna Bolena e nemico del cardinale Wolsey.

Hale era molto amato anche per la sua interpretazione nell’epica trilogia di Peter Jackson Il Signore degli Anelli.

Si è unito al cast del secondo film, Le Due Torri, nel 2002, per poi tornare nella serie nel film, Il ritorno del Re, nel 2003, che ha vinto 11 Oscar.

Altri ruoli nella sua carriera decennale includono la serie televisiva della BBC del 1976 I, Claudius, e apparizioni in Gandhi del 1982, Shirley Valentine del 1989, Il re Scorpione del 2002 e il film di Tom Cruise del 2008 Valkyrie.