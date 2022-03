Biden annuncia 1 miliardo di dollari in nuovi aiuti militari all’Ucraina

WASHINGTON – Il presidente Biden dovrebbe annunciare un totale di oltre 1 miliardo di dollari in nuovi aiuti militari al governo ucraino all’inizio di mercoledì, secondo i funzionari statunitensi, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che dovrebbe fare appello al Congresso per una maggiore assistenza alla difesa. il suo paese contro Invasione russa.

Si prevede che 1,01 miliardi di dollari includano più degli stessi tipi di equipaggiamento militare di cui gli Stati Uniti affermano che gli ucraini hanno più bisogno: sistemi anti-corazza e anti-aerei, comprese le difese aeree portatili come i Javelins e gli Stinger. I soldi proverranno da ca $ 13,6 miliardi assegnati all’Ucraina nel disegno di legge di bilancio completo Il signor Biden ha firmato martedì. Il pacchetto che il signor Biden annuncerà include più di 200 milioni di dollari di supporto inviati durante il fine settimana e circa altri 800 milioni di dollari in nuovi finanziamenti, per un totale di oltre 1 miliardo di dollari.

Mentre la Casa Bianca sta valutando l’invio di altre truppe in Europa da aggiungere ai circa 15.000 dispiegati lì da allora La crisi russo-ucraina Inizialmente, i funzionari statunitensi hanno affermato che Biden non avrebbe dovuto schierare più truppe ora.

Durante il discorso del presidente Biden alla nazione, è stato accolto da un applauso bipartisan quando ha avvertito la Russia che un’azione più coordinata stava arrivando in risposta alla sua invasione dell’Ucraina. Ha anche escogitato modi per aiutare a domare l’inflazione. Foto: Jabin Botsford/Press Pool



“Ci stiamo muovendo con urgenza per aumentare il sostegno al coraggioso popolo ucraino mentre difende la propria patria”, ha affermato martedì il presidente Biden, senza fornire ulteriori dettagli. “E avrò molto altro da dire su questo domani su esattamente cosa stiamo facendo in Ucraina”.

Senatori e membri della Camera dei rappresentanti di entrambe le parti hanno chiesto all’amministrazione di inviare quanto più supporto militare possibile in Ucraina e Nel suo discorso virtuale al Congresso di mercoledìIl signor Zelensky dovrebbe fare appello per questo sostegno.

Martedì, il signor Zelensky ha fatto Appello al Parlamento canadese No-fly zone, chiedendo ai legislatori di fermare la Russia nel tentativo di “annientare” l’Ucraina.

“È una condizione pietosa, ma ci ha anche permesso di scoprire chi sono stati i nostri veri amici negli ultimi 20 giorni”, ha detto Zelensky.

Ma i funzionari del Pentagono e altri affermano che alcune forme di sostegno non saranno vantaggiose per gli ucraini e rischierebbero di far scivolare gli Stati Uniti in un conflitto diretto con la Russia all’interno dell’Ucraina. Questi funzionari si oppongono all’istituzione di No-fly zoneSpecificare che non fermerà il lancio di missili da crociera russi dall’interno della Russia e potrebbe richiedere agli aerei statunitensi e NATO di abbattere aerei russi. Il Pentagono ha anche rifiutato di sostenere una proposta separata Fornire all’Ucraina caccia a reazione polacchi negli Stati Uniti, sostenendo che gli ucraini non stanno utilizzando gli aerei da combattimento che già hanno. Il Pentagono ha anche preso atto delle sfide logistiche legate all’arrivo degli aerei in Ucraina.

Soldati e volontari sono caduti dai combattimenti di Irbin, in Ucraina, sabato.

Foto:



Christopher Okekone per il Wall Street Journal





Il nuovo supporto arriva dopo che i funzionari statunitensi hanno affermato durante il fine settimana che Mosca ha contattato Pechino dopo l’invasione per ottenere aiuti militari ed economici. La Cina è stata riluttante a prendere le distanze dalla RussiaMosca e Pechino hanno negato che la Russia avesse chiesto assistenza militare alla Cina.

Gli Stati Uniti stanno ancora inviando la loro ultima tranche di sostegno, circa 350 milioni di dollari in armi, all’Ucraina. Funzionari della difesa hanno affermato che dal 2014 gli Stati Uniti hanno fornito aiuti militari per 2,5 miliardi di dollari prima che la Russia invadesse l’Ucraina il 24 febbraio.

Correzioni e amplificazioni

Il presidente Volodymyr Zelensky dovrebbe fare un appello al Congresso. Una versione precedente di questo articolo scriveva erroneamente il nome del presidente come Volodymyr. (corretto il 16 marzo)

scrivere a Gordon Lubold a Gordon.Lubold@wsj.com, Vivian Salama a vivian.salama@wsj.com e Nancy A. Youssef a nancy.youssef@wsj.com