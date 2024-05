Biden si prende il merito delle riduzioni mirate dei prezzi dei generi alimentari

“Le massime priorità economiche del presidente Biden sono la lotta all’inflazione e la riduzione dei costi per il popolo americano”, ha scritto lunedì in una nota il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates. “La lotta alla riduzione dei prezzi aziendali è al centro di questa lotta”.

Con le elezioni di novembre a meno di sei mesi di distanza, Biden ora vuole che gli elettori riconoscano questa battaglia aziendale, soprattutto mentre cerca di far credere che le sue politiche economiche hanno aiutato i consumatori perché sentono ancora in parte il costo della vita più elevato.

È una buona notizia per Biden, che ha trascorso gli ultimi anni conducendo una campagna di lobbying istituzionale in varie agenzie governative.

Lunedì scorso, Target ha annunciato che avrebbe abbassato i prezzi su quasi 5.000 prodotti, inclusi prodotti alimentari come pane, frutta, verdura, latte e carne. L’azienda ha affermato che gli sconti su 1.500 prodotti sono già entrati in vigore e altre migliaia arriveranno durante l’estate.

I clienti fanno acquisti in un negozio Target il 20 maggio 2024 a Miami, in Florida.

A marzo, Biden ha lanciato la campagna “Strikeforce Against Unfair and Illegal Pricing”, guidata dalla Federal Trade Commission e dalla Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia, per affrontare i reclami delle aziende sui prezzi.

Rapporto di marzo da Commissione federale del commercio Ha affermato che i negozi di alimentari hanno approfittato delle interruzioni della catena di approvvigionamento per aumentare i prezzi e mantenerli alti. La Federal Trade Commission ha anche intentato una causa contro il tentativo di fusione dei giganti della drogheria Kroger e Albertsons, che… reclamato Ciò ridurrebbe la concorrenza e porterebbe a prezzi più alti per i consumatori.

La settimana scorsa, nell’a lettera Per Biden, i legislatori democratici hanno affermato che sono i negozi di alimentari a fissare i prezzi e lo hanno esortato ad adottare misure esecutive per abbassare i prezzi dei prodotti alimentari.

A parte l’opportunità politica per Biden, l’annuncio di Target in definitiva aiuta a confermare un segnale economico che la marea del potere di determinazione dei prezzi delle aziende sta iniziando a cambiare.

L’ultimo indice dei prezzi al consumo ha rilevato che i prezzi dei generi alimentari sono diminuiti dello 0,2% tra marzo e aprile.

Diversi settori cominciano a segnalare che il tanto atteso calo della spesa al consumo sta iniziando a prendere piede dopo anni di inflazione piatta.

Insieme a Target, la crescente stanchezza nei confronti dei prezzi al consumo ha spinto aziende come Wendy’s e McDonald’s a iniziare a offrire opzioni di pasto a basso prezzo per mantenere nei loro negozi i clienti attenti al budget.

“Sappiamo che i consumatori sentono la pressione di sfruttare al massimo il loro budget e Target è qui per aiutarli a risparmiare di più”, ha affermato Rick Gomez, vicepresidente esecutivo e CEO di Target per alimenti, prodotti essenziali e bellezza, in una dichiarazione in cui annuncia i tagli. .