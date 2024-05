Billie Eilish porta le vibrazioni degli anni ’90 in magliette e pantaloncini oversize mentre esegue testi sexy sugli appuntamenti con donne nel nuovo video musicale di “Lesbian Anthem” Lunch

Scritto da Terry Zeller e Lillian Jessen per Dailymail.Com





Billie Eilish ha pubblicato il video musicale per il suo nuovo singolo Lunch poche ore dopo l’uscita del suo terzo album Hit Me Hard and Soft venerdì.

La 22enne vincitrice del Grammy sfoggia uno stile anni ’90 indossando una varietà di felpe oversize, pantaloncini e cappellini da baseball all’indietro mentre parla del suo desiderio per le donne.

“Potrei mangiarmi quella ragazza per pranzo, mi balla sulla lingua”, canta la pop star mentre posa da sola davanti a uno sfondo bianco. “Il suo gusto potrebbe essere quello/E non ne ho mai abbastanza/Potrei comprarle così tante cose/È un desiderio, non una cotta.”

Man mano che la canzone aumenta di intensità, lo sfondo di Eilish passa dal semplice bianco ai colori primari luminosi, con più versioni di se stessa che ballano accanto a lei sullo schermo.

Il film esilarante arriva in un momento in cui i fan hanno descritto Lunch come un “inno gay” e una “enorme vittoria gay”.

Dopo l’uscita di Hit Me Hard and Soft, la gente si è precipitata sui social media per discutere delle dieci nuove canzoni, con Lunch che ha attirato l’attenzione grazie ai suoi testi espliciti che descrivono il desiderio di Billy di fare sesso con un’altra ragazza.

La hitmaker in precedenza aveva affermato che la canzone era “parte di ciò che l’ha aiutata” a realizzare che “era stata interessata alle ragazze per tutta la sua vita”.

Canta: “Sta ballando sulla mia lingua / Il suo gusto potrebbe essere quello / E non ne avrei mai abbastanza / Potrei comprarle così tante cose / È un desiderio, non una cotta”.

In un’altra parte continua: “Adesso sta salendo le scale / Allora prendo una sedia / E mi pettino”.

Le persone si sono subito precipitate su X, ex Twitter, per condividere i loro pensieri sull’emozionante canzone.

“Il pranzo è la cosa migliore e migliore che abbia mai sentito”, ha scritto una persona. “Oh, i gay hanno vinto.”

Un altro ha scherzato: “Il brunch di Billie Eilish ha fatto di più per la comunità gay di qualsiasi altra azienda durante il Pride Month”.

“Billy’s Lunch è il nuovo inno gay”, ha dichiarato un’altra persona.

Billie dà un morso ad una mela mentre è seduta sul divano

Canta: “Il suo gusto potrebbe essere quello / E non ne avrei mai abbastanza / Potrei comprarle così tante cose / È nostalgia, non ammirazione”.

Un terzo tweet diceva: “Il pranzo mi ha reso di nuovo gay, grazie Billie”, mentre un quarto diceva: “Non mi aspettavo che Billie Eilish pubblicasse lo strano inno delle ragazze quest’estate”.

Un altro utente ha aggiunto: “È un bellissimo giorno per essere lesbica”. Un altro ha commentato: “Billie nella sua era lesbica”.

Billie ha discusso per la prima volta della sua sessualità diversificato L’anno scorso aveva rivelato di essere “fisicamente attratta” dalle donne.

In seguito, ha detto che pensava che fosse “ovvio” mentre pensava alla reazione del mondo alla sua confessione.

All’epoca, disse che non era davvero una fan del concetto di coming out, spiegando: “Dico solo: ‘Perché non possiamo esistere?’

“Lo faccio da molto tempo e non ne ho mai parlato… oops.” Ho visto tutti gli articoli [and] Era tipo “Oh, penso di essere uscito oggi… okay, bello.”

“Ma per me è interessante perché penso che la gente non lo sapesse, quindi è fantastico che lo sappiano.” “Mi sento nervoso a parlarne… ma sostengo le ragazze.”

Mentre chatti con Rolling Stone Riguardo al pranzo del mese scorso, per cosa sei stato preparato? La cantante ha detto che scrivere la canzone è stata fondamentale per aiutarla a scoprire “chi è”.

“Quella canzone è stata in realtà parte di ciò che mi ha aiutato a diventare quello che sono adesso e ad essere autentico”, ha detto.

Ne ho scritto una parte prima ancora di fare qualcosa con una ragazza, e poi ho scritto il resto in seguito.

“Sono stato innamorato delle ragazze per tutta la vita, ma non capivo – fino all’anno scorso, [when] Ho capito che volevo la mia faccia nella mia vagina.

Billie è stata molto onesta nel suo nuovo album e ha anche parlato del costante controllo che ha dovuto affrontare a causa della sua apparizione nella sua canzone Skinny.

Nella traccia, canta di persone che commentano il suo peso – qualcosa con cui ha lottato apertamente in passato.

Il testo dice: “La gente dice che sembro felice / Solo perché sono dimagrito / Ma il mio vecchio io sono ancora io e forse il vero me / E penso che sia bellissimo”.

Aggiunge in una clip successiva: “E Internet è affamato del più piccolo tipo di meme / e qualcuno deve nutrirlo”.

Nel 2019, la hitmaker aveva spiegato perché indossa spesso abiti larghi, spiegando che le piacciono gli oggetti larghi perché non vuole che le persone vedano il suo corpo.

Billie ha parlato per la prima volta della sua sessualità con Variety l’anno scorso, rivelando all’epoca di essere “fisicamente attratta” dalle “ragazze”. Ha visto a gennaio

Le persone si sono subito precipitate su X, ex Twitter, per condividere i loro pensieri sull’emozionante canzone

“Non voglio mai che il mondo sappia tutto di me. Voglio dire, è per questo che indosso abiti larghi e larghi. Nessuno può avere un’opinione perché non ha visto cosa c’è sotto, sai?”

“Nessuno può dire: ‘Oh, è magra e grassa, non magra e grassa, ha il culo piatto, è grassa.'” Nessuno può dire niente di tutto ciò perché non lo sa.

“Non volevo che le persone avessero accesso al mio corpo, nemmeno visivamente”, ha anche detto a Variety dei suoi primi anni sotto i riflettori. Non ero abbastanza forte e sicuro per dimostrarlo.

“Se l’avessi mostrato in quel momento, sarei stato completamente devastato se la gente avesse detto qualcosa.”