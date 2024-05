Una perdita di elio ritarda il volo di prova dell’equipaggio dello Starliner

WASHINGTON – La NASA e la Boeing hanno rinviato ancora una volta il primo volo con equipaggio del CST-100 Starliner della compagnia mentre lavorano per risolvere una perdita di elio nel sistema di propulsione del veicolo spaziale.

In dichiarazione Alla fine del 17 maggio, la NASA ha annunciato che la missione Crew Flight Test (CFT), precedentemente prevista per il 21 maggio, era stata rinviata fino a non oltre il 25 maggio alle 15:09 ET per continuare i lavori su una perdita nel sistema di pressione dell’elio nella navicella spaziale.

Quest’ultimo errore arriva tre giorni dopo che la NASA e la Boeing hanno annunciato che avrebbero rinviato il lancio, previsto per il 17 maggio, per risolvere una perdita di elio nel dispositivo di propulsione nel modulo di servizio della navicella. La perdita è stata rintracciata su una flangia in uno dei motori e Boeing ha dichiarato all’epoca che stava lavorando per caratterizzare meglio la perdita e sviluppare una logica aeronautica per far volare il sistema così com’è senza sostituire la flangia.

“Un test di pressione condotto il 15 maggio sul sistema di elio della navicella ha dimostrato che la perdita dalla punta è stabile e non rappresenterebbe un rischio a questo livello durante il volo”, ha affermato la NASA annunciando il nuovo rinvio. “I team Boeing stanno sviluppando procedure operative per garantire che il sistema mantenga capacità prestazionali sufficienti e un’adeguata ridondanza durante il volo”.

La NASA ha aggiunto che il suo equipaggio commerciale e i programmi della ISS impiegheranno i prossimi giorni “per rivedere i dati e le procedure per prendere una decisione finale prima di intraprendere il conto alla rovescia del volo”.

L’annuncio è arrivato dopo diverse ore di speculazioni secondo cui sarebbe arrivato un altro ritardo per la missione, che da anni subisce battute d’arresto generali a causa di vari problemi tecnici con elementi della navicella, dalle valvole ai paracadute. Boeing ha fornito pochi dettagli aggiuntivi sulla perdita di elio e non ha risposto alle domande precedenti al riguardo.

Secondo fonti del settore, la perdita è stata scoperta durante il conto alla rovescia del 6 maggio che è stato annullato a causa di un problema alla valvola non correlato allo stadio superiore dell’Atlas 5 Centaur. Non era chiaro se il lancio sarebbe continuato se la valvola avesse funzionato normalmente.

Mark Nappi, vicepresidente della Boeing e direttore del programma Starliner della compagnia, non ha menzionato la perdita di elio o altri problemi con la navicella durante una conferenza stampa dopo la pulizia del 6 maggio. “Oggi è stata una buona prova dell’intero processo”, ha detto all’epoca, poiché i preparativi per il lancio stavano procedendo normalmente fino a quando il lancio è stato annullato circa due ore prima dell’orario di decollo previsto. “Eravamo in anticipo rispetto al programma, circa 45 minuti in anticipo, quindi la squadra ha fatto un ottimo lavoro.”

“Molte cose devono andare bene. Non è la maggior parte delle cose; tutto deve andare bene prima del lancio”, ha aggiunto.

