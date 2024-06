Browns Nick Chubb fa riabilitazione al ginocchio “giorno dopo giorno”, dice che colpire Minkah Fitzpatrick “parte del gioco”

Chubb ha goduto dei massimi della sua carriera in tentativi di corsa (302) e yard di corsa (1.525) e ha pareggiato il miglior touchdown della sua carriera (12) nel 2022 prima di resistere solo due partite la scorsa stagione ed essere tolto dal campo nel secondo quarto in quel fatidico Lunedi. Partita notturna della scorsa stagione. Ha corso per 170 yard su 28 carry e ha ricevuto quattro passaggi per 21 yard nelle prime due gare.

Il quattro volte giocatore del Pro Bowl ha ammesso che è stata dura “non poter giocare con i tuoi ragazzi”, ma ha detto di essere grato che i Browns siano rimasti con lui dopo la devastante battuta d’arresto.

“Sicuramente una benedizione”, ha detto. “Avrebbero potuto tagliarmi e lasciarmi in sospeso, giusto, ma hanno fatto un ottimo lavoro. Voglio essere qui a Cleveland – lo sanno – quindi siamo a un ottimo punto.”

È possibile un ritorno alla prima settimana? Nessuno lo sa ancora, ma quale sarà la storia. Si preannuncia già un’atmosfera ad alta energia al Cleveland Browns Stadium la domenica di apertura della stagione NFL 2024, mentre ospitano i Dallas Cowboys in quella che dovrebbe essere la prima apparizione di Tom Brady come analista play-by-play per FOX.

Vedere Chubb emergere dal tunnel prima di una partita, sia che avvenga nella prima settimana o dopo, potrebbe far crollare la casa. I fan dei Browns adorano Chubb e sembra che il sentimento sia reciproco.