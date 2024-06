Apple afferma che l’iPhone potrebbe non ricevere tanti aggiornamenti quanto Google Pixel

Google si è impegnata molto con il Pixel 8 l’anno scorso promettendo 7 anni di aggiornamenti software, e ora Apple ha confermato che si tratta di qualcosa di più di una semplice garanzia per l’iPhone.

Apple non ha mai fatto una promessa esplicita su quanti aggiornamenti software riceverà l’iPhone. Nel corso degli anni è variato tra i modelli, ma fino a poco tempo fa era più di qualsiasi altro telefono Android. Ma recentemente, Apple è stata costretta a offrire una tempistica ufficiale per il supporto garantito su iPhone, che è inferiore a quella offerta attualmente da Google e Samsung.

Come la gente l’ha notato Corpo del robotAd Apple è stato chiesto di fornire un “periodo di supporto specifico” per l’iPhone nella sua dichiarazione di conformità PSTI nel Regno Unito. Dal 29 aprilePSTI è entrato in vigore e ha imposto nuovi requisiti sui prodotti connessi a Internet, comprese password e maggiore sicurezza, nonché informazioni generali sul periodo minimo di supporto per un prodotto riguardante specificamente gli aggiornamenti di sicurezza.

Per l’iPhone 15 Pro Max, Apple ha fissato un periodo di supporto specifico di almeno 5 anni. Questo è disponibile in documento Pubblicato e ospitato da Apple. Il periodo di supporto di 5 anni inizia dalla “prima data di fornitura” che, nel caso di iPhone 15 Pro Max, è il 22 settembre 2023.

Questo è solo il minimo indispensabile, però.

Apple potrebbe supportare alcuni dispositivi per un periodo più lungo molto probabilmente.

Ultimamente, una sequenza temporale di 5-6 anni sembra essere la norma, almeno per gli aggiornamenti principali. Con iOS 17, ad esempio, Apple supporta tutti gli iPhone a partire dall’iPhone XS, che a settembre compirà il suo sesto anniversario. Sarà interessante vedere se iOS 18 supporta o meno l’XS, dato che il .it accade ancora Aggiornamenti di sicurezza Piace 9to5Mac spicca.

Ma a prescindere, Apple ha ora confermato esplicitamente che Google Pixel e alcuni smartphone Samsung Galaxy ora ricevono aggiornamenti più garantiti rispetto all’iPhone.

Google promette “almeno” 7 anni di supporto su Pixel 8, 8 Pro e 8a in quella che sembra essere una politica standard per il futuro della gamma. Questa politica è stata talvolta messa in discussione in modo bizzarro, con alcuni che suggerivano che Google non avrebbe effettivamente fornito aggiornamenti completi al sistema operativo Android in quel periodo di tempo, ma il linguaggio dell’azienda è stato molto Chiaro su questo argomento.

Nel frattempo, Samsung ha preso un impegno di 7 anni sulla serie Galaxy S24 all’inizio di quest’anno, ma deve ancora estenderlo ad altri dispositivi. Altri produttori Android non hanno seguito la stessa linea temporale, anche se OnePlus ha suggerito che non sarà in grado di offrire quel livello di supporto.

