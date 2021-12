Bruce Springsteen vende la lista della musica in un grosso affare

Bruce Springsteen ha venduto i suoi diritti musicali a Sony Music Entertainment, i due che hanno spiegato l’accordo affermano che potrebbe essere la più grande transazione di sempre per il lavoro di un artista.

Nessun annuncio pubblico è stato fatto sulla transazione, che è stata chiusa nelle ultime settimane e non sono noti termini specifici. Ma secondo il duo, il cui valore potrebbe superare i 500 milioni di dollari, hanno parlato in forma anonima in quanto non avevano l’autorità per discutere la questione.

I rappresentanti di Sony e Springsteen hanno rifiutato di commentare mercoledì sera. Le prime notizie di vendita sono state riportate bacheca pubblicitaria.

L’arrangiamento, di cui si vociferava nei circoli musicali da diverse settimane, include sia la lista di brani registrati di Springsteen che il suo lavoro come cantautore. Darebbe a Sony i diritti su una raccolta completa di brani classici, come “Born to Run” di Springsteen, “Born in the USA” e “Blinded by the Light”.