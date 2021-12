Il sindaco urbano Jaguars ha sparato a mezzanotte dopo meno di una stagione

Dopo molte polemiche, The Giaguari a Jacksonville Il sindaco di Urban, che è stato licenziato dalla squadra in un’operazione annunciata poco dopo la mezzanotte di giovedì, è stato finalmente ricevuto.

La sparatoria segna la fine di una corsa tumultuosa per il sindaco, che è stato coinvolto in una serie di polemiche per un breve periodo a Jacksonville. La mossa della squadra arriva entro 12 ore dall’ex kicker di Jax Josh Lambo Fatto Un’accusa che il sindaco una volta lo abbia preso a calci durante l’allenamento della squadra.

“Sono in posizione pranzo. Gamba sinistra avanti, gamba destra dietro”, Lambo Tampa ha detto al Bay Times. “Quando ero in quella posizione estesa, [Meyer] Vieni da me e dimmi: “Ehi Tips-D, fai il tuo F-King Kicks!” E mi prende a calci”.

Dopo essere stato preso a calci, Lambo ha risposto al sindaco: “Non mi prendi mai a calci, calciami”, al che il sindaco ha risposto: “Sono il capo allenatore di pallacanestro. Lo faccio. Ti prendo a calci ogni volta che voglio prenderti a calci. “

Quando era a Jacksonville, l’incidente sembrava l’ultima goccia per il proprietario dei Jaguars Shad Khan. Più di recente lunedì, Con Il sindaco ha insistito Ci saranno opportunità Costruiscilo in stagione, Ma a un certo punto nelle ultime 48 ore ha chiaramente cambiato idea su tale questione.

In una dichiarazione, Khan ha affermato di aver cacciato il sindaco perché sentiva che era necessario un cambiamento immediato.

“Dopo diverse settimane di riflessione e un’analisi approfondita del mandato di Urban con il nostro team, sono rimasto molto deluso di giungere alla conclusione che un cambiamento immediato è necessario per tutti”, ha detto Khan. “Ho informato Urban di questo cambiamento questa sera. Come ho detto a ottobre, è necessario ripristinare la nostra fiducia e il nostro rispetto. Sfortunatamente, ciò non è avvenuto”.

Come ha notato Khan, il sindaco era già nella neve sottile per le azioni intraprese in ottobre. Dopo la partita di giovedì sera a Cincinnati, il sindaco ha deciso di restare in Ohio invece di volare in Florida con la squadra. Durante la sua permanenza nello stato di Buckeye, il sindaco ha trascorso un po’ di tempo nel suo ristorante a Columbus, dove è stato ripreso in video mentre ballava con qualcuno. Sua moglie è una non donna.

Dopo l’incidente, il sindaco si è scusato con il consiglio, ma anche allora è diventato chiaro che Khan non era contento di lui. Dopo le scuse, Khan ha chiarito che il sindaco avrebbe riacquistato la sua fiducia.

“Apprezzo il dolore di Urban e spero che sia onesto”, ha detto Conn detto in ottobre. “Ora ha bisogno di ripristinare la nostra fiducia e il nostro rispetto. Tutti coloro che supportano, rappresentano o giocano per la nostra squadra avranno bisogno dell’impegno personale di Urban. Spero che ce la farà”.

A poche settimane dall’incidente, le cose sembravano migliorare con i Jaguars che vinsero due delle successive quattro partite a Jacksonville, ma quella serie calda non durò a lungo. I Jax sono attualmente sconfitti in una serie di cinque partite che sono iniziati nella decima settimana e sembravano traboccare con ogni sconfitta durante la frustrazione.

L’insider della CBS Sports NFL Jason La Confora ha dichiarato al sindaco durante il fine settimana di avere “problemi di credibilità con i suoi giocatori e il suo staff”. La Conforra ha aggiunto: “Il suo rapporto con i giocatori non è mai stato un pezzo forte e la sua torta corrotta in Ohio è peggiorata dal fine settimana”.

Se i Jaguars avessero vinto le partite o la squadra fosse migliorata ogni settimana, la Con avrebbe potuto passare inosservata, ma il sindaco era coinvolto in una nuova controversia ogni settimana, quindi il proprietario dei Jacks sapeva. Andando avanti.

Non solo il sindaco sembrava aver perso lo spogliatoio, ma non ha aiutato il suo sviluppo. Trevor LawrenceEletto numero 1 nel Draft NFL 2021. Anche Lawrence e il sindaco a volte si chiedono perché facciano marcia indietro con il quarterback. James Robinson Ha ottenuto la panchina nell’ultima partita.

Se il sindaco se ne va, il coordinatore degli attacchi Darrell Bevel fungerà da capo allenatore ad interim per tutta la stagione. L’aspetto inverso per i Jaguars nel rimuovere il sindaco ora è che inizieranno a cercare un nuovo allenatore nelle prossime settimane. Sotto Mercoledì è stata approvata una nuova regola NFL, La squadra che licenzierà il suo allenatore, può iniziare a intervistare i candidati quando mancano solo due settimane alla fine della stagione regolare, ovvero iniziare a parlare con potenziali alternative a Jacksonville dal 28 dicembre.

Questo sarà il quinto allenatore dei Jaguars ad essere assunto da quando Khan ha acquisito la squadra nel novembre 2011. Sotto la sua proprietà, i Jacks hanno avuto solo una stagione vincente in 10 anni interi. Se aggiungi allenatori ad interim, il prossimo sarà il settimo allenatore sotto la supervisione di Khan.

Attraverso il suo licenziamento, Meyer si unisce al club di allenatori piuttosto rari che sono stati rilasciati dopo una stagione o meno di lavoro. Dal 2000, ci sono stati un totale di 12 allenatori, compreso il sindaco. Steve Wilkes (2018) dell’Arizona è l’ultimo allenatore a perdere il lavoro dopo un anno. Prima di allora, Chip Kelly (2016) e Jim Tomsula (2015) duravano solo un anno. 49ers.

Il mandato del sindaco a Jacksonville è la seconda volta in 20 anni che un allenatore del primo anno non ha giocato con la squadra all’inizio della sua stagione. Questa è l’unica volta che Bobby Petrino si è dimesso nel 2007 falchi Allenatore per assumere il lavoro di allenatore in Arkansas dopo 13 partite.

Quando i Jaguars hanno portato il loro ex allenatore dello stato dell’Ohio, pensavano che stessero facendo un grande stipendio, ma invece, il nome di chi è stato schizzato nei titoli ogni settimana? Il mandato del sindaco a Jacksonville si concluderà con un record di 2-11 dopo soli 336 giorni.