Gli spettacoli di Broadway sono stati cancellati a causa di prove governative positive

“Cancellare spettacoli casuali fa male: dà piena fiducia che una performance avrà luogo nell’aria”, ha affermato Ted Chapin, leader del settore di lunga data ed ex capo dell’organizzazione Rodgers & Hammerstein. “Sarebbe stato bello se il governo fosse stato tranquillo, ma se le persone non fossero state diligenti come dovrebbero essere a questo punto, potrebbe essere più lungo di quanto vorremmo”.

Ma finora, i padroni di casa sembrano ancora affollarsi agli spettacoli. Victoria Bailey, amministratore delegato del Theatre Development Fund senza scopo di lucro, che gestisce lo stand TKTS a Times Square, ha affermato che le cancellazioni sono state ancora “un piccolo numero di spettacoli in generale”. “Sappiamo molto al riguardo perché tutti noi del settore abbiamo questa preoccupazione fondamentale: ‘Dobbiamo farlo durare. Deve durare. Deve continuare.’ Ma il consumatore medio: non molto.

Understudy aiuta a mantenere alcuni spettacoli in corso. Ma in alcuni casi, soprattutto per i nuovi spettacoli, non si vogliono perseguire abbastanza alternative.

“Dobbiamo pensare a quanta copertura hanno alcuni spettacoli e se possiamo espandere la copertura economicamente”, ha affermato Tom Girdahi, il produttore principale di “Little Shop”. “Se una persona fa un test positivo, l’intera produzione si ferma: quel modello è insostenibile”.

Una domanda irrisolta: il risarcimento. Finora, la maggior parte degli spettacoli ha pagato membri della compagnia anche se gli spettacoli sono stati cancellati, ma non è chiaro se tale pratica continuerà.

Annullato altrove. Spettacoli ora cancellati Diffuso a Londra, Ci sono regole di sicurezza meno rigorose nei teatri. A Parigi, spettacolo di balletto “Don Chisciotte” L’Opera Bastille è stata cancellata questa settimana a causa di cause legali positive nella sua compagnia. In estate, Lockdowns è stato costretto a chiudere i suoi spettacoli riaperti In Australia.

Melissa Custer, una graphic designer di 31 anni, era a casa a Long Island sabato quando ha visto la cancellazione degli spettacoli notturni “Freestyle Love Supreme” su Twitter. “Mi dispiace, ma non è che devo comprare un biglietto aereo o prendere un hotel, e so che uno spettacolo può essere cancellato”, ha detto. “Questa è l’età in cui viviamo.”

Domenica mattina “Mrs. Doubtfire ”Medini, ma 90 minuti dopo ricevette un’e-mail che informava che lo spettacolo era stato annullato. “Ero un po’ arrabbiato, ma capisco”, ha detto. “Non incolperei mai un prodotto per aver fatto la cosa giusta per la sicurezza.”