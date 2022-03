Cambiare il modo in cui il bestiame pascola e riducendo le emissioni

Comprendere l’educazione agricola per gli agricoltori sul pascolo rinnovabile. Immagine per gentile concessione di Understanding Ag.

Quando Gabby Brown iniziò per la prima volta l’agricoltura rigenerativa più di 25 anni fa, non stava cercando di risolvere il problema del cambiamento climatico. “Stavo solo cercando di tenere lontano il banchiere e sfamare la mia famiglia”, ha detto Brown alla CNBC. Brown è cresciuto a Bismarck, ND, e ha frequentato il college per diventare professore di agricoltura. Poi ha sposato la sua fidanzata del liceo, la cui famiglia aveva una fattoria. La giovane coppia si trasferì a casa per dare una mano nella fattoria, che all’epoca utilizzava le pratiche agricole tradizionali. Otto anni dopo, Brown acquistò una parte della fattoria dai suoi. Dal 1995 al 1998, la fattoria di Brown nel North Dakota ha dovuto affrontare ripetuti disastri naturali: tre anni di freddo e un anno di siccità. Brown aveva bisogno di sapere come rendere redditizia la sua terra. Inoltre, non aveva i soldi da spendere in fertilizzanti e prodotti chimici. “Mi ha portato in un percorso di apprendimento”, ha detto Brown alla CNBC. “Sono diventato davvero uno studente della natura e degli ecosistemi e di come funzionano gli ecosistemi naturali”. Oggi Brown gestisce il suo ranch di 6.000 acri vicino a Bismarck con pratiche rigenerative e aiuta a gestire una società di consulenza, comprensione del pellegrinaggioche consulta gli agricoltori che gestiscono 32 milioni di acri in tutto il Nord America.

Gabe Brown è arrivato all’agricoltura rigenerativa come un modo per salvare la sua fattoria due decenni e mezzo fa. Foto per gentile concessione di Gabby Brown

Sebbene Brown non abbia deciso di combattere il cambiamento climatico, il pascolo del bestiame rinnovabile è un modo per sequestrare l’anidride carbonica, una componente fondamentale per ridurre il riscaldamento globale. I bovini al pascolo a terra mangiano piante che assorbono l’anidride carbonica dall’aria. Dopo il pascolo, le mucche non pascolano il terreno per molto tempo, il che dà alle radici la possibilità di far crescere un altro strato di foglie, catturando più carbonio. Dan Robertoun agricoltore dell’Oregon e direttore marketing del gruppo di allevamento Manzo al naturale di campagna, spiega che l’allevamento di bestiame rinnovabile comporta il pascolo del bestiame da un campo all’altro su base regolare, quasi ogni giorno. Il bestiame si nutre dell’erba del pascolo dove pascola, lo taglia e poi va avanti. Ogni campo che tagliano ha una parte significativa di tempo per riposare e recuperare fino a quando non può crescere di nuovo. “Questi bovini vengono raccolti, pascolando molto pesantemente, e poi a volte spostati due volte al giorno. E poi quella terra viene lasciata riposare e recuperare per un anno intero prima che gli animali tornino”, ha detto Probert alla CNBC. . READ Johnson & Johnson difende la strategia fallimentare del talco che i pubblici ministeri del cancro chiamano "corrotta" Questo processo sequestra più carbonio rispetto all’alimentazione delle mucche da colture tipiche di monocoltura come il mais perché queste colture sono annuali e crescono abbastanza lentamente e non eseguono la fotosintesi quando sono sdraiate.

Dan Robert controlla il suolo nella sua fattoria in Oregon. Foto per gentile concessione di Dan Probert

La quantità di carbonio sequestrata dalle pratiche di pascolo rinnovabile varia notevolmente, a seconda di quanto bene le fattorie pascolano il bestiame e di quanto siano diverse le specie vegetali nella terra da pascolare. Ma la gamma è compresa tra 2,5 e 7,5 tonnellate di carbonio per acro all’anno, secondo il co-fondatore Understanding Ag. Allen Williams. in confronto, Pinete meridionaliche ha ricevuto una certa attenzione come pozzo di carbonio, sequestrerà da 1,4 a due tonnellate di carbonio per acro all’anno. Il Collettivo Probert lavora per Country Natural Beef con un’organizzazione senza scopo di lucro nord-ovest sostenibile e concedere da Scatola di beneficenza MJ Murdock Per stimare in modo più accurato l’impatto del carbonio delle fattorie rinnovabili prelevando ora campioni di suolo e confrontando il contenuto di carbonio con campioni che verranno prelevati tra tre o cinque anni.

L’agricoltura rigenerativa è più una filosofia sull’agricoltura e l’allevamento che una prescrizione specifica, spiega Bobby Gil Da Istituto Salato, un’organizzazione senza scopo di lucro nello spazio. Questa pratica si basa sul lavoro Alan SivoryPioniere nel campo, ha iniziato la sua carriera negli anni ’60 in Zimbabwe. “Ha suonato quel tamburo, sviluppando questi metodi per decenni ormai. E molte volte è stato l’unico a suonare quel tamburo”, ha detto Gill alla CNBC. Il messaggio rivoluzionario di Savory era che gli agricoltori devono dare la priorità alla salute del suolo e al pascolo del bestiame in modi che imitano i modelli naturali. Il gruppo non sottolinea gli aspetti ambientali dell’allevamento che gli attivisti hanno sottolineato spesso criticato. “Un agricoltore di quinta generazione… È ridicolo chiamarlo alawita o avere persone che puntano il dito contro di loro dicendo che il cambiamento climatico è dovuto a te: è colpa tua”, ha detto Gill. “È importante impegnarsi in queste conversazioni con empatia e comprensione”. Invece, il Savory Institute parla agli agricoltori dell’agricoltura rigenerativa come un modo per gestire una fattoria redditizia, provvedere alle loro famiglie ed essere orgogliosi della loro terra. Il cibo delizioso non è più visto come una truffa. Il Savory Institute è stato lanciato nel 2009 e attualmente conta 54 centri in tutto il mondo che hanno formato 14.000 persone e hanno avuto un impatto sulla gestione di oltre 42 milioni di acri di terra. Quando Will Harris ha iniziato l’agricoltura rigenerativa in Georgia, non stava nemmeno cercando di risolvere il cambiamento climatico. Non sapeva nemmeno che il clima stesse cambiando. Harris è la quarta generazione della sua famiglia a gestire la sua fattoria di 2.300 acri in Georgia, pascoli di querce bianchee ha una prospettiva sulla storia recente dell’agricoltura.

White Oak Pasture Board: prima fila, da sinistra a destra: Jean Terne, Judy Benoit, Will Harris, Jenny Harris, Amber Harris. Bancata posteriore, da sinistra a destra: John Benoit, Brian Sapp. pascoli di querce bianche

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, l’agricoltura è diventata molto industrializzata, ha detto Harris alla CNBC. “L’Europa stava morendo di fame”, ha detto Harris. “C’era un’enorme richiesta di cibo economico, abbondante e sicuro”. “La produzione, la mercificazione, la centralizzazione, l’hanno fatto davvero… hanno reso il cibo scandalosamente economico ed eccessivamente abbondante, e molto noioso e molto coerente”. L’allevamento industriale ha portato alla monocoltura, in cui un solo prodotto viene coltivato su un appezzamento di terreno. Ha anche portato l’uso di fertilizzanti chimici, lavorazione del terreno, pesticidi, ormoni vegetali negli animali, antibiotici sub-terapeutici negli animali e grandi attrezzature. Ad Harris non piaceva niente di tutto ciò. Dal punto di vista finanziario, stava andando bene, ha detto, ma non gli piacevano le pratiche che erano diventate standard del settore.

Sulla sinistra si trovano pascoli di querce bianche, piantati con pratiche agricole rinnovabili. Il terreno di destra è piantumato con pratiche industriali tradizionali.

“Ero solo deluso dagli eccessi di questo sistema agricolo. Stavo appena iniziando a farla franca. L’ho fatto semplicemente smettendo di usare “prodotti” tecnologici che non mi piacevano e facendo cose che non mi piacevano fare .” Non stavo spostando intenzionalmente la mia fattoria verso qualcosa. Mi stavo allontanando da tutto ciò che mi infastidiva”. Il cambio non era gratuito. Ci vogliono due anni per allevare una mucca di 1.100 libbre, ha detto Harris, per cui un agricoltore attraverso pratiche industriali può far crescere un animale di 1.400 libbre in 18 mesi. Ma la qualità della sua carne è migliore e può addebitare commissioni più elevate a clienti speciali. I suoi margini di profitto si sono ridotti quando gli agricoltori internazionali sono entrati nel gioco “grass-fed” e sono entrati nei mercati come “americani” facendo un piccolo passo del processo di produzione negli Stati Uniti, ha detto Harris, ma il valore della sua terra non lo fa fattore nel prezzo di una bistecca. “Non si misura l’ammortamento delle attività non ammortizzate nel proprio bilancio”, ha detto Harris. “Come praticante di 25 anni di gestione delle terre rinnovabili, posso dirti con autorità che non puoi rigenerare la terra degradata e desertificata senza danneggiare gli animali”. Inoltre, le sue due figlie ei loro mariti sono tornati alla fattoria, in netto contrasto con molte altre famiglie di contadini i cui figli lasciano per lavorare in altre occupazioni. “Posso assicurarvi che se avessi continuato a coltivare industrialmente, le mie figlie non avrebbero scelto di tornare”.

Anche se potrebbe volerci più tempo prima che le mucche maturino con l’allevamento, questa pratica può aiutare i proprietari dell’azienda a utilizzare la terra in modo più efficiente. “Forse la mia fattoria cinque anni fa gestiva 1.000 teste e ora gestiamo 1.200 teste sulla stessa base del pavimento”, ha detto Probert alla CNBC. Non ci sono molti costi iniziali per convertire una fattoria in un modello di pascolo rigenerativo, a parte l’istruzione, che Williams osserva è esentasse per gli agricoltori. Ma gli agricoltori tendono a non saperlo. “Hanno un’idea sbagliata che questo sarà costoso e che subiranno un grande colpo finanziario nei primi anni. Ma non è del tutto vero”, ha detto Williams. Una volta che gli agricoltori inizieranno a implementare il pascolo rinnovabile, ha affermato Williams, non avranno bisogno di acquistare fertilizzanti sintetici, erbicidi, fungicidi e pesticidi, quindi i costi di input diminuiscono. Educare altri agricoltori sui vantaggi del pascolo e dell’agricoltura rinnovabile è diventato un affare in sé. Williams, un agricoltore familiare di sesta generazione con fattorie sia nel Mississippi che in Alabama, ha trascorso 15 anni insegnando accademicamente sia alla Louisiana Tech che alla Mississippi State University prima di dedicarsi all’insegnamento delle pratiche agricole e di pascolo rinnovabili agli agricoltori sul campo, letteralmente.

Allen Williams (a sinistra), un agricoltore familiare di sesta generazione e co-fondatore di Understanding Ag, ha insegnato a un altro agricoltore il pascolo rinnovabile.