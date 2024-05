Azioni e obbligazioni crollano alla realtà dell’inflazione nel Regno Unito: i mercati si chiudono

(Bloomberg) – Le azioni europee sono scese e i rendimenti obbligazionari sono aumentati dopo che gli ultimi dati sui prezzi del Regno Unito hanno messo in dubbio le speranze di superare le pressioni sui prezzi.

L’indice europeo STOXX 600 è sceso dello 0,4% e l’indice britannico Financial Times 100 è sceso dello 0,3% dopo che i dati hanno mostrato che l’inflazione nel Regno Unito è rallentata meno del previsto il mese scorso, sollevando dubbi su quando la Banca d’Inghilterra potrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse. La sterlina si è rafforzata e i titoli del Tesoro sono scesi, facendo salire il rendimento a due anni di circa 12 punti base.

I rendimenti obbligazionari sono aumentati in tutta Europa, mentre sono aumentati anche i costi di finanziamento per i titoli del Tesoro statunitensi.

Questi numeri hanno rafforzato le preoccupazioni sul fatto che le pressioni inflazionistiche a livello globale rimangano stabili, impedendo alle banche centrali di allentare la politica monetaria così presto come attualmente previsto. Mercoledì scorso, la Reserve Bank of New Zealand ha mantenuto i tassi di interesse invariati e ha segnalato che la politica sarebbe rimasta restrittiva più a lungo, mentre il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha dichiarato martedì che aveva bisogno di vedere dati più positivi sull’inflazione per avviare i tagli dei tassi di interesse.

“Sia i dati della RBNZ che quelli dell’inflazione del Regno Unito evidenziano la natura difficile della fase attuale, poiché gli investitori faticano a valutare i tempi e la portata dei cicli di allentamento tanto attesi dalla banca centrale”, ha affermato Richard McGuire, responsabile della strategia sui tassi di interesse presso Rabobank. un report. . NB.

I futures sulle azioni statunitensi sono rimasti poco cambiati dopo che l’S&P 500 ha raggiunto un altro massimo record martedì, con il leader dell’intelligenza artificiale Nvidia Corp pronto a riportare i risultati dopo la chiusura del mercato. Si prevede che registrerà un aumento del 243% delle entrate, secondo le stime di Wall Street, ma un aumento del 90% delle azioni da inizio anno significa che potrebbe avere difficoltà a soddisfare aspettative elevate.

Tra i singoli promotori del trading pre-mercato, Lululemon Athletica Inc. di ben il 4% dopo aver annunciato modifiche normative, mentre Tesla è scesa dopo aver rivelato che le vendite europee erano scese al minimo di 15 mesi in aprile.

In Europa sono crollate le azioni di Anglo American Plc. Mentre gli investitori aspettavano di vedere se il rivale BHP Group Ltd. Lancerà la sua offerta pubblica di acquisto per creare un colosso globale del rame. BHP ha una scadenza alle 17:00, ora di Londra, per annunciare la ferma intenzione di presentare un’offerta. Tra gli altri titoli azionari di rilievo, Marks & Spencer Group Plc è balzato ai livelli più alti da novembre 2018 dopo aver pubblicato risultati migliori del previsto e prospettive forti.

Le azioni delle società energetiche sono scese, con i futures del greggio Brent in calo per il terzo giorno consecutivo.

Anche l’oro, l’argento e il rame sono crollati dopo aver toccato livelli record, anche se un recente aumento dei prezzi dei metalli e dei cereali ha rinnovato i timori sull’inflazione, con l’indice Bloomberg Commodity Spot che si mantiene vicino al picco di 16 mesi.

I trader hanno abbassato le loro aspettative per un taglio dei tassi da parte della Fed quest’anno, poiché attualmente prevedono tagli dei tassi di interesse di circa 40 punti base nel 2024, rispetto al taglio di 50 punti base della scorsa settimana. I verbali dell’ultimo incontro politico della Fed, previsto per mercoledì, potrebbero fornire ulteriori indizi sul modo di pensare dei decisori dei tassi di interesse.

Principali eventi di questa settimana:

Vendite di case esistenti negli Stati Uniti, mercoledì

Verbali della Fed, mercoledì

Guadagni Nvidia mercoledì

PMI servizi e manifatturiero dell’Eurozona, fiducia dei consumatori, giovedì

Riunione finanziaria del G7, 23-25 ​​maggio

Vendite di nuove case negli Stati Uniti e richieste iniziali di disoccupazione, giovedì

Giovedì parlerà Rafael Bostic della Fed

Beni durevoli statunitensi, fiducia dei consumatori, venerdì

Venerdì il governatore della Fed Christopher Waller parlerà

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

I negozi

Alle 10:18 ora di Londra l’indice Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,4%.

I futures S&P 500 scendono dello 0,1%

I futures del Nasdaq 100 sono rimasti poco cambiati

I futures del Dow Jones Industrial Average sono rimasti poco cambiati

L’indice azionario MSCI Asia Pacific è sceso dello 0,2%

L’indice MSCI Emerging Markets sale dello 0,3%

Valute

L’indice Bloomberg Dollar Spot è rimasto poco cambiato

La variazione dell’euro a 1,0844 dollari è stata minima

Lo yen giapponese è sceso dello 0,2% a 156,48 yen rispetto al dollaro

Lo yuan nelle transazioni esterne ha registrato una variazione minima, a 7,2486 rispetto al dollaro

La sterlina britannica è salita dello 0,1% a 1,2722 dollari

Valute digitali

Bitcoin è salito dello 0,4% a 69.968,91 dollari

L’Ether è rimasto leggermente invariato a 3.748,2$

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di due punti base al 4,44%.

Il rendimento dei titoli tedeschi a 10 anni è salito di tre punti base al 2,53%.

Il rendimento delle obbligazioni britanniche a 10 anni è aumentato di nove punti base al 4,22%.

Merce

Il greggio Brent è sceso dell’1,3% a 81,77 dollari al barile

L’oro nelle transazioni spot è sceso dello 0,2% a 2.416,91 dollari l’oncia

Questa storia è stata prodotta con l’assistenza di Bloomberg Automation.

