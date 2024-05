SpaceX lancerà la prossima generazione di satelliti spia statunitensi all’inizio del 22 maggio

SpaceX ha lanciato una suite pilota di satelliti spia per il governo degli Stati Uniti all’inizio di mercoledì (22 maggio).

Un razzo Falcon 9 ha lanciato la missione NROL-146 per il National Reconnaissance Office (NRO) alle 4:00 EDT (08:00 GMT; 1:00 ora locale della California) dalla base aeronautica di Vandenberg, California.

Parte della missione NROL-146 che non sorprende; l'NRO in genere rivela poco sulle attività e sulle capacità dei suoi satelliti. Per lo stesso motivo non c'erano filmati delle fasi operative dei razzi Falcon9

Una vista del lancio del razzo Falcon 9 per portare nello spazio la missione NROL-146 (Credito immagine: SpaceX)

Sei minuti dopo il lancio, il primo stadio del razzo Falcon 9 ha iniziato a bruciare ed è tornato sulla Terra.

Un razzo Falcon 9 arriva per far atterrare una nave drone ovviamente I Still Love You (Credito immagine: SpaceX)

Nove minuti dopo il lancio del primo stadio, il drone colpì la fuori rotta I Still Love You attraccata nell’Oceano Pacifico. Questo è il sedicesimo lancio e atterraggio del primo stadio del razzo Falcon 9.

Ovviamente ti amo è un’immagine del primo stadio del Falcon 9 a bordo del drone dopo il successo del lancio della missione NROL-146 il 22 maggio. (Credito immagine: SpaceX)

UN Descrizione del lavoro, NRO afferma che NROL-146 è “la prima versione dell’architettura aumentata di NRO”. L’azienda spiega qualcosa in più su questa architettura quando discute lo slogan della sua missione, “La forza nei numeri”.

Quel motto “descrive l’architettura incrementale della nuova strategia dell’NRO: numerosi piccoli satelliti progettati per efficienza e resilienza”, hanno scritto i funzionari dell’NRO.

Quindi, piuttosto che un ingombrante veicolo spaziale, è lecito ritenere che diversi piccoli satelliti siano stati lanciati come parte dello sfortunato progetto NROL-146.

UN Descrizione della missione SpaceXSpaceX non ha fornito dettagli su dove sono diretti i satelliti o sul tempo previsto per il loro dispiegamento, che SpaceX in genere copre per le missioni non classificate.

Il lancio di mercoledì mattina sarà il 52esimo decollo orbitale di SpaceX nel 2024. Dei 52 lanci effettuati quest’anno fino ad oggi, 36 sono stati dedicati alla costruzione della costellazione di banda larga Starlink dell’azienda.