C’è un muro difficile nell’Elden Ring che richiede 50 colpi • Eurogamer.net

Zullie the Witch, famoso YouTuber di Souls, ha potuto svelare gli NPC di Elden Ring rivelando i loro valori specifici nel creatore del personaggio.

È interessante notare che lo è Accendi la discussione nei commenti Sulla questione se si tratta di un vero e proprio muro immaginario o, di fatto, di un muro “normale” che il giocatore è riuscito a distruggere battendo i suoi HP. Perché non porta a nessuna posizione eccitante – o segreta – ed è vicino altro Muro finto e non ha gli stessi segnali audio, alcuni pensano che sia solo un problema tecnico.

Questo video è l’iterazione più grande e orribile di “The Invisible Way Forward”. Ha scritto giocatore singolo. “Ora invece di colpire ogni muro una volta, devo colpire ogni muro 50 volte.”

Secondo questo giocatore impaziente su rosso (Grazie, giochi per computer ), sembra esserci un muro immaginario in Volcano Manor che scomparirà solo dopo averlo colpito 50 volte.

Se hai vagato per le terre tra i due, fiducioso di essere riuscito a colpire ogni possibile muro immaginario, ho una brutta notizia: si scopre che almeno un’apertura segreta richiede di colpirla almeno 50 volte.

Supporterai Eurogamer?

Vogliamo rendere Eurogamer migliore, e questo significa migliore per i nostri lettori, non per gli algoritmi. Puoi aiutare! Diventa un sostenitore di Eurogamer e potrai guardare il sito completamente senza pubblicità, oltre a ottenere l’accesso esclusivo ad articoli, podcast e discorsi che ti avvicineranno alla squadra, alle storie e ai giochi che tutti amiamo. Gli abbonamenti partono da £ 3,99 / $ 4,99 al mese.

Supportaci