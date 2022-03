Charvarius Ward si unirà ai San Francisco 49ers con un contratto di 3 anni

L’ex capo dei Kansas City Corner Buck Carvarius Ward Ha in programma di firmare un accordo triennale del valore fino a $ 42 milioni, inclusi $ 26,7 milioni garantiti, con i San Francisco 49ers, ha detto lunedì la sua agenzia, Universal Sports & Entertainment Management ad Adam Scheffer di ESPN.

Ward, che compie 26 anni il 16 maggio, è stato un regolare nella formazione titolare dei Chiefs dalla fine del 2018, quando è entrato a far parte della squadra come debuttante dopo un affare con i Dallas Cowboys.

Ward è stato una parte importante della trasformazione difensiva dei Chiefs nell’ultima stagione. È abbastanza grande per giocare nella copertura della stampa ed è stato un eccellente attaccante durante la stagione regolare, sbagliando solo il 5% dei suoi tentativi, secondo i dati di Pro Football Focus. Questo è stato il tasso più basso di presenze d’angolo dal 2019.

In quattro stagioni con The Chiefs, Ward ha giocato 67 partite con 53 partenze. Aveva quattro obiezioni.

Sembra che abbia messo i Chiefs nel Super Bowl LIII con la sua intercettazione Tom Brady Passando alla fine dell’ultimo quarto del campionato AFC 2018, ma il suo compagno di squadra D’Ford Sono stati penalizzati per essersi schierati in fuorigioco per annullare il gioco. I Patriots hanno finito per vincere ai tempi supplementari per passare al Super Bowl.

La sua aggiunta sarebbe stata l’impegno più significativo che i 49ers abbiano preso come terzino dall’arrivo dell’allenatore Kyle Shanahan e del direttore generale John Lynch nel 2017. Ma è stato anche essenziale dopo che i Niners hanno preso otto calci d’angolo nel 2021 a causa di vari infortuni.

E sebbene San Francisco sia arrivato sesto nella NFL per yard di passaggio consentite, i Niners si sono classificati al 29° posto nella percentuale di passaggi consentiti (68,3%) e al 26° nel QBR avversario (51,3).

Ward dovrebbe essere in grado di aiutare in entrambe le aree. Secondo NFL Next Gen Stats, ha consentito la seconda percentuale di completamento più bassa tra un linebacker difensivo la scorsa stagione al 45% e l’intervallo medio più basso sui goal (2 yard).

Un contratto in arrivo indicherà che è pronto a intervenire e iniziare nella direzione opposta Emanuele Moseleyche sta entrando nell’ultimo anno di un contratto di due anni che ha firmato nel 2021. Con Nick Williams che è un free agent illimitato, i Niners potrebbero trasformarsi in una rotazione che include Ward che inizia contro Moseley mentre Moseley si sposta per inserire i pacchetti nickel e Cornerback per il secondo anno. Ambra Tommaso All’estero.

Adam Teicher, Nick Wagner e Kevin Seifert di ESPN hanno contribuito a questo rapporto.