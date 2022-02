Come lo stile del quarterback Joe Borough lo distingue

“C’è una tradizione di eccellenza atletica bianca in un momento in cui i quarterback stanno cambiando, diventando sempre più neri”, ha affermato De Oka, direttore fondatore del Center for the Critical Study of Sports presso l’Università del Colorado, Colorado Springs. “La freddezza di Joe Burrow è legata all’estetica del nero, a differenza di Tom Brady, il quarterback bianco. Quando hai un quarterback bianco come Burrow che può cambiare codice, lo rende un volto particolarmente efficace nella NFL”

Tom Brady con sua moglie, Gisele Bundchen, al Metropolitan Institute of Arts Fashion Gala nel 2013. credito… Irene Bayano per il New York Times

Brady è diventato un marchio di fascia alta, con una moglie modello e un impero del benessere in crescita, ma ha iniziato la sua carriera come un credulone e idiota – anche se iperattivo – ogni uomo. Anche se Burrow arriva nella NFL come un giocatore molto più abile di Brady, dopo aver vinto la Heisman Cup e un titolo nazionale in Louisiana ed essere stato nominato numero 1 in assoluto nel draft, i suoi colleghi e vecchi amici dicono che è profondamente legato.

Per anni, Burrow ha dimostrato una comprensione intuitiva di ciò che lo circonda e la capacità di comunicare con loro. Prima della sua ultima partita casalinga alla LSU nel 2019, ha espresso il suo apprezzamento e gratitudine allo stato che lo ha abbracciato dopo il suo trasferimento dall’Ohio State indossando la maglia “Burreaux”, riferendosi all’ortografia cajunificata del suo cognome. Quando Heisman vinse poche settimane dopo, Nel suo discorso, ha ammesso le masse a tornare a casa Nell’Ohio rurale deve affrontare l’insicurezza alimentare, non perché cercasse sostegno ma perché, hanno detto i suoi amici, è orgoglioso di dove è cresciuto.

“Può camminare tra molti gruppi diversi”, ha detto Zakia Saltzman, il fratello maggiore di Micah. “È un ragazzo pulito, quindi i vecchi bianchi dicono, ‘Adoriamo questo ragazzo. “Poi ha tirato le catene e le sue ombre, e i ragazzi più giovani – neri, bianchi, qualunque cosa – potrebbero starci dietro. È un ragazzo abbastanza adattabile senza doversi adattare. Chi è attira le folle”.

Quando è stato chiesto la scorsa settimana di identificare quel magnetismo, i suoi colleghi e allenatori nei Bengals hanno offerto spiegazioni diverse. Descritto come “decisamente ballerina”, il centro Trey Hopkins ha menzionato sia la competitività di Burrow che la sua vitalità ad alzarsi dopo essere stato colpito.

È un modo non verbale di comunicare: “Ehi, sono in questa lotta con te”, ha detto Hopkins.

L’allenatore del quarterback dei Bengals Dan Beecher ha notato il puro conforto di Borough nella sua identità. L’interventista di sinistra Jonah Williams ha affermato che Borough non sembra essere toccato dalle opinioni esterne e trasmette una certa credibilità nella sua leadership.

Guardando da lontano, il giocatore della Hall of Fame Ken Griffey Jr. – il figlio della Big Red Machine che ha giocato per quasi un decennio a Cincinnati con la squadra della sua città natale – ha detto di aver avuto un’impressione simile. Pochi atleti si sentivano più cool di Griffey, che, con il suo abbagliante colpo di sinistra e un copricapo sparso e sparso dappertutto, ha elettrizzato una generazione di appassionati di baseball.