Google ha appena ceduto la sua autorità di aggiornamento a Samsung

sexy come nuovo Galaxy S22 Hardware, è il nuovo impegno di aggiornamento quinquennale di Samsung che ha attirato la mia attenzione. Con la promessa di quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, la garanzia Samsung è la migliore nel settore Android e si avvicina al livello di supporto a lungo termine di Apple. Ciò significa che la serie Galaxy S22 vedrà immediatamente il supporto fino ad Android 16 nella finestra 2025/2026. Parla dell’età lontana.

Ancora più sorprendentemente, Samsung sta rinunciando alla sua promessa di includere anche i dispositivi più vecchi. Quindi questo vale non solo per la nuova serie Samsung Galaxy S22, ma anche per l’intera serie Gamma Galaxy S21il Galaxy S21 FEGalaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 pieghevole, oltre al suo nuovo telefono Galaxy Tab S8 Gamma di tablet. Per non dimenticare che l’azienda sta già promettendo tre anni di aggiornamenti del sistema operativo adeguati anche per alcuni dei suoi smartphone meno costosi. In poche parole, Samsung è ora in testa al gruppo quando si tratta di lunghezza e larghezza della politica di aggiornamento dello smartphone. Quindi la gloria è qui.

Samsung è in vantaggio in termini di lunghezza e ampiezza della sua politica di aggiornamento

Potresti aver notato che l'ultima politica di Samsung è persino migliore dei tre sistemi operativi di Google e dei cinque anni di impegno sulla sicurezza forniti con Serie Pixel 6. L'aggiornamento Android di Big G è in corso ormai da alcuni mesi. Anche allora, non eravamo convinti che Google avesse fatto abbastanza per guidare dal fronte, e non ci è voluto molto a Samsung per dimostrare che Google, e chiunque altro, avrebbe potuto fare un lavoro migliore quando si trattava di supporto a lungo termine. Per saperne di più: La promessa dell'aggiornamento di Google Pixel 6 non è abbastanza buona I consumatori sono stanchi delle scuse

Google e Samsung superano ancora di gran lunga il settore nel suo insieme. Altri grandi marchi come OnePlus, Oppo, Vivo e Xiaomi offrono solo tre anni di aggiornamenti del sistema operativo ad alcuni dei loro smartphone più costosi. Se utilizzi un telefono di fascia media, sarai fortunato a vedere due aggiornamenti del sistema operativo, mentre Google e Samsung offrono un supporto molto più lungo per i loro modelli più economici. Sebbene sia fantastico che questi due lo abbiano battuto in cima (qualcuno dovrebbe), milioni di altri utenti Android perdono ancora il supporto a lungo termine. La cosa particolarmente frustrante della situazione più ampia per l’aggiornamento di Android è che abbiamo sentito molto rumore da varie parti sulle difficoltà e sui miglioramenti che sono stati apportati nel portare gli aggiornamenti ai dispositivi Android. Google e i suoi partner hanno lavorato molto in iniziative come l’iniziativa 2017 Progetto Treble2019 La linea principale del progettoe lavorare con fornitori di chip come Qualcomm per supportare Quattro versioni per Android Dalla fine del 2020. Tuttavia, Samsung ha impiegato fino al 2022 per massimizzare le capacità di aggiornamento ora disponibili.

A questo punto, il desiderio del produttore è più una barriera che qualsiasi problema tecnico.

Pertanto, non ci sono scuse ragionevoli per non eguagliare il livello di supporto a lungo termine di Samsung. Non è sicuramente il supporto del chip o i modi per fornire aggiornamenti; Questi colli di bottiglia sono stati risolti. Caso in questione, Google è saltato sul suo chipset Tensor, ma la mossa non ha portato al livello previsto di supporto a lungo termine. Il Pixel 6 riceverà due anni in più di aggiornamenti di sicurezza rispetto al suo predecessore. Un gradito miglioramento ma difficilmente il cambio di gioco che molti si aspettavano.

Sebbene gli aggiornamenti di sicurezza siano importanti, sono il sistema operativo e gli aggiornamenti delle funzionalità che mantengono i dispositivi freschi e moderni per tutta la loro durata. Ciò è particolarmente importante in un’era in cui l’innovazione tecnologica è rallentata, i prezzi sono aumentati e i consumatori si aspettano di mantenere i propri smartphone per molti anni. Guarda anche: Il modello annuale di smartphone è obsoleto, il software è il futuro Cosa ti impedisce, Google?

Con questo in mente, non c’è nulla che impedisca ai marchi di migliorare retroattivamente la loro promessa di aggiornamento per gli smartphone del 2021. Se Samsung potesse fornire aggiornamenti più lunghi a smartphone e tablet nell’ultimo anno, il tutto affidandosi a silicio di terze parti, cosa impedisce a Google e al settore in generale di fare lo stesso?

Google lo ha fatto in passato, portando Android 10 su OG Pixel quando avrebbe potuto lasciare gli utenti su Android 9 Pie. Vale anche la pena notare che la pagina di supporto di Pixel 6 elenca gli aggiornamenti del sistema operativo “fino almeno” a ottobre 2024, quindi il telefono può essere supportato dopo. Tuttavia, impegnarsi in anticipo è molto meglio di una potenziale sorpresa quando il telefono si avvicina alla fine del suo ciclo di vita.

Ricorda, Google ha aggiunto un ulteriore aggiornamento del sistema operativo a OG Pixel e Pixel 6 vedrà gli aggiornamenti del sistema operativo almeno fino al 2024.

Quindi la palla è nel tuo campo, Google. Riesci a soddisfare la promessa di aggiornamento Galaxy e portare quattro aggiornamenti del sistema operativo su Pixel 6? Oppure sei felice di lasciare che Samsung ti mostri come supportare correttamente i suoi prodotti sull'ecosistema Android?

