Muore in carcere l’ex gangster nicaraguense che ha aiutato a liberare Daniel Ortega | Nicaragua

Un ex combattente sandinista che una volta ha condotto un’incursione che lo ha aiutato a liberarlo Daniele Ortega Dal carcere, otto mesi dopo aver imprigionato l’attuale presidente e decine di leader dell’opposizione nicaraguense.

I pubblici ministeri del governo hanno affermato che Hugo Torres, 73 anni, è morto in un ospedale della capitale, Managua, “a causa di una malattia di cui soffriva”. Non è chiaro se la sua morte sia stata accelerata dalle condizioni in carcere, secondo una dichiarazione rilasciata dalla Procura della Repubblica.

Torres, un leader in comando negli anni ’70 Rivoluzione sandinistaSi è separato da Ortega più di 20 anni fa per fondare il Sandinista Renewal Movement ed è stato uno dei 46 esponenti dell’opposizione e candidati alla presidenza incarcerati da Ortega l’anno scorso a spianargli la strada. Rieletto quasi senza opposizione a novembre.

I pubblici ministeri hanno giustificato l’arresto di Torres accusandolo, insieme alla maggior parte degli altri leader dell’opposizione incarcerati, di “cospirazione per minare l’unità della nazione”.

L’ufficio del pubblico ministero ha affermato in una dichiarazione che quando ha appreso che Torres era gravemente malato, “ha chiesto alle autorità giudiziarie di sospendere l’inizio del suo processo pubblico orale per motivi umanitari”.

I processi infatti non sono pubblici e si svolgono in carcere, e in molti casi può essere presente solo l’avvocato dell’imputato. Alcune prove durano solo poche ore.

Dopo aver guidato un governo rivoluzionario sulla scia della vittoria dei ribelli, Ortega è stato presidente dal 1985 al 1990 ed è stato rieletto al potere nel 2007.

Da allora non ha più ceduto il potere e il suo governo è diventato più spietato e schiacciando qualsiasi manifestazione o opposizione da parte della polizia e dei soldati.

Torres era un capo della guerriglia che combatté al fianco di Ortega durante la Guerra Civile, e in seguito fu un generale dell’esercito del Nicaragua. Faceva parte degli sforzi per trasformare l’esercito popolare sandinista, creato dopo la vittoria dei ribelli del 1979, in un esercito nicaraguense professionista negli anni ’90.

In un video che ha pubblicato poche ore prima del suo arresto a giugno, Torres ha dichiarato: “Quarantasei anni fa ho rischiato la vita per far uscire di prigione Daniel Ortega e i suoi compagni prigionieri politici. Ho 73 anni e non ho mai pensato a questo punto di nella mia vita avrei combattuto contro una dittatura, altre, ora più brutali, più senza scrupoli, più irrazionali e più tiranniche della dittatura di Somoza”.

I parenti degli attivisti dell’opposizione incarcerati hanno affermato che i prigionieri sono stati sottoposti a isolamento, interrogatori costanti e cibo insufficiente, che ha influito sulla loro salute.

Le famiglie si sono lamentate del fatto che non era loro permesso portare coperte ai prigionieri e hanno detto che alcuni erano tenuti in celle illuminate 24 ore al giorno, mentre altri erano tenuti al buio. La maggior parte delle celle, dissero, erano piccole, con lastre di cemento ricoperte da materassi logori.

Una serie di recenti processi a carico di esponenti dell’opposizione ha avuto luogo nella famigerata prigione di Chiboti. Gli imputati potevano solo avere il loro avvocato presente. Tutti i processi fino ad oggi hanno portato a condanne e condanne tra i 13 ei 15 anni.

Migliaia di persone sono fuggite in esilio da quando le forze di sicurezza del Nicaragua hanno represso violentemente le proteste antigovernative nel 2018. Ortega afferma che le proteste sono state un tentativo di colpo di stato sostenuto da stranieri e molti dei sotto processo sono stati accusati di collaborare con potenze straniere per cacciarlo o incoraggiarlo. Paesi esteri ad applicare sanzioni ai suoi familiari e al governo.

Le organizzazioni internazionali hanno descritto le elezioni del novembre 2021 come una farsa.