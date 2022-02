Kanye West ha tagliato la canzone di Kid Cody dall’album a causa della sua amicizia con Pete Davidson

Kanye West disegna una linea sulla sabbia, mentre l’artista taglia Collaboratore frequente Kid Cody dal prossimo album “DONDA 2”, per via della sua amicizia con Pete Davidson, l’ex Yi dell’attuale fidanzato Kim Kardashian.

“Solo perché tutti sappiano, CUDI NON SARÀ DA DONDA PERCHÉ I SUOI ​​AMICI CON TE SAI CHI”, Condividi il 44enne via Instagram in un tardo pomeriggio di sabato, “Stiamo tutti parlando La lingua di Bailey ora.”

Kanye West ha annunciato che taglierà Kid Cudi dal suo prossimo album. Twitter / @OvOBrezzzy

Per coloro che non sono sicuri se “sai chi” si riferisca a Davidson, West ha successivamente caricato una foto di se stesso e Cody dopo Cena con un giocatore del “Saturday Night Live”. con lui Viso graffiato.

E l’Occidente se l’è presa Condividi una foto modificata in Photoshop Ispirato al film Captain America: Civil War, dove lui, Drake, Julia Fox, Travis Scott e Future affrontano Davidson, Kardashian, Cody, Billie Eilish e il vecchio nemico Taylor Swift.

West ha condiviso un’immagine photoshoppata di “Captain America: Civil War” che mostrava Cody schierarsi con Davidson. Instagram / @kanyewest

Infine, libera l’Occidente Un’altra foto modificata Su se stesso con J Prince e Drake “VS” Cudi e Davidson, intitolato “Who Would Win?”

Invece di mordersi la lingua, Cody è andato su Twitter per rivolgersi alla sua assistente in “Make Her Say”, sostenendo che la coppia aveva già avuto una discussione privata sulla questione.

“Ne abbiamo parlato settimane fa. Stai colpendo per capovolgere il testo e diffondere quella bugia solo per guardare online”, ha twittato Cody 38. “Non sei un amico. Addio.”

Cody in seguito aggiunse: “Dio apre la porta in modo che le persone sbagliate possano uscire dalla tua vita”.

Kanye West e Kid Cody sono in pausa a causa dell’amicizia di Cody con Pete Davidson. AP

poi ha preso Instagram Per rispondere: “Peccato, non voglio essere nel tuo album, fottuto dinosauro hahaha tutti sanno che sono stato la cosa migliore nei tuoi album da quando ti ho incontrato. Ti chiamo mio fratello”.

Lo scambio arriva pochi giorni dopo dall’Occidente Billie Eilish ha chiesto delle scuse A nome di Travis Scott. Il cantante non era richiesto.