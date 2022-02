Cosa serve per diventare un astronauta alla NASA

Se hai mai sognato di essere un astronauta da bambino, sai che non è facile: ecco i requisiti della NASA per questo lavoro.

il Agenzia spaziale americana l’hanno rivelato sito web Tutti i requisiti che una persona deve soddisfare prima di poter andare nello spazio.

Cosa fa un astronauta?

Prima di entrare in ciò che serve per diventare un astronauta, questo è ciò che fa effettivamente un astronauta.

Il ruolo e le responsabilità di un astronauta possono variare da formare un equipaggio di veicoli spaziali a servire come scienziato Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Gli astronauti della NASA in particolare fanno molte ricerche e conducono esperimenti pratici sulla Stazione Spaziale Internazionale, un laboratorio spaziale in orbita attorno alla Terra.

Alcuni di questi esperimenti includono la ricerca sul cancro, sul corpo umano e sulla vita nello spazio.

La NASA ha sempre condiviso le sue ambizioni di trasmissione Astronauti su Marteche sarà un’esperienza inimmaginabile per pochi fortunati eletti.

Di recente, tuttavia, l’agenzia aeronautica prevede di inviare la prima donna e il prossimo uomo sulla luna entro il 2024.

Questo prossimo mondo nello spazio potresti essere tu, se soddisfi i criteri, questo è.

Cosa serve per diventare un astronauta

I requisiti per essere un astronauta alla NASA sono cambiati nel corso degli anni per allinearsi meglio con la missione e i valori dell’agenzia.

Così com’è, questi sono i requisiti.

In primo luogo, il potenziale candidato deve essere un cittadino statunitense.

Devono anche avere un master in un campo STEM da un’istituzione accreditata: i titoli accettati includono ingegneria, scienze biologiche, scienze fisiche, informatica o matematica.

Un potenziale candidato per un astronauta della NASA deve essere un cittadino statunitense. Willie J. Allen Jr./Orlando Sentinel/News Tribune tramite Getty Images

Inoltre, un potenziale candidato deve avere almeno due anni di esperienza professionale pertinente dopo aver completato la laurea, o “almeno 1.000 ore di pilotaggio alla guida di un jet”, ha osservato l’agenzia.

La NASA ha anche sottolineato il tipo di caratteristiche che cerca negli astronauti, tra cui un leader esperto, un buon comunicatore e un buon collaboratore.

requisiti fisici

Non è sufficiente essere semplicemente educati per essere un astronauta, tuttavia, il candidato deve anche essere in grado di resistere allo stress fisico dello stare nello spazio.

In questa nota, la persona deve essere in buona salute e in grado di superare un volo fisico a lungo raggio della NASA, che mette alla prova l’agilità, la coordinazione del corpo, la coordinazione degli occhi e la vista.

Inoltre, i lavori di astronauta della NASA richiedono che il candidato abbia una certa altezza e peso.

Gli astronauti della NASA idonei devono avere altezza e peso. Getty Images

Per essere un comandante o un astronauta, la tua altezza deve essere compresa tra 158 cm e 190 cm e per essere uno specialista di missione, la tua altezza deve essere compresa tra 149 cm e 193 cm.

In generale, gli astronauti devono pesare tra 50 e 95 chilogrammi (110 e 209 libbre) e misurare tra 149,5 cm e 190,5 cm.

Processo di selezione

Se qualcuno soddisfa tutti i requisiti di cui sopra, la sua domanda verrà inviata all’Astronaut Selection Board della NASA per la revisione.

Le possibilità di selezione sono scarse poiché l’agenzia è invasa da decine di migliaia di candidature ogni anno (dopotutto è il lavoro che la maggior parte delle persone sogna).

Se selezionato con successo tra il pubblico, il Consiglio di amministrazione ti invita, insieme a un piccolo gruppo di candidati più altamente qualificati, per interviste al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas.

La NASA riceve decine di migliaia di richieste di astronauti ogni anno. Mark Wilson / Getty Images

Circa la metà di questo gruppo viene nuovamente invitata per un secondo colloquio, quindi tra questi candidati alcuni eletti sono invitati a tornare per un corso biennale.

Il corso include le abilità di base degli astronauti come le passeggiate nello spazio, il funzionamento di una stazione spaziale, il volo di aerei a reazione e il controllo di un braccio robotico.

Dopo aver completato l’addestramento di base, gli astronauti hanno quindi la possibilità di andare dove pochissimi di loro sono andati: lo spazio profondo.

