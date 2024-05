Come utilizzare il voucher reciproco delle maree in Wuthering Waves

Hai mai sognato di guidare un potente personaggio a 5 stelle in Wuthering Waves ma non ne hai le risorse?

Non preoccuparti più, perché in questa guida ti insegneremo come utilizzare il voucher reciproco Tide.

Il voucher Wuthering Waves of Reciprocal Tides è un grande regalo da parte degli sviluppatori, che ti dà l’opportunità di ottenere un personaggio di alto livello a tua scelta in modo assolutamente gratuito. Se ti stai chiedendo come utilizzare il tuo voucher reciproco Tide e supportare la tua squadra, questa guida è per te.

Analizzeremo i passaggi su come utilizzare il tuo voucher Tide Exchange e ci assicureremo di ottenere facilmente la figura di Wuthering Waves dei tuoi sogni.

Immergiamoci e scateniamo il potere del voucher Wuthering Waves per Mutual Tides.

Qual è la cedola di marea reciproca nelle onde tempestose?

Il Voucher Reciproco Tide è una tipologia di Shiny Tide che ti permette di scegliere un personaggio a 5 stelle direttamente sul banner Starter Choice, invece di fare affidamento su estrazioni casuali.

Questo è un ottimo modo per ottenere un personaggio potente per iniziare il tuo viaggio nel gioco.

I personaggi a 5 stelle possono essere ottenuti tramite il voucher Tide Exchange

Jianshen

Calcaro

Verena

Lingyang

Aspetto

Come ottenere il voucher Wuthering Waves per Mutual Tides

Ecco come ottenere questo oggetto speciale in Wuthering Waves:

Accedi al tuo account Wuthering Waves in qualsiasi momento tra il 26 maggio 2024 e il 22 maggio 2025. Controlla se nella posta del gioco è presente un messaggio intitolato “[Rewards] Un ringraziamento speciale dal team di sviluppo di Wuthering Waves.” Apri il messaggio e ricevi il voucher Wuthering Waves Tides Exchange.

Una volta richiesto, il voucher verrà automaticamente aggiunto al tuo inventario e potrà essere utilizzato per riscattare un personaggio a 5 stelle sul banner Starter’s Choice.

Come utilizzare un coupon reciproco di marea

Ecco come utilizzare il tuo voucher reciproco Tide presso Wuthering Waves:

Accedi al menu di attesa. Seleziona il logo Scelta per principianti. Scegli il personaggio a 5 stelle desiderato e conferma la tua scelta. Fai clic sul pulsante “Convoca” nella parte inferiore dello schermo per utilizzare il coupon ed effettuare un prelievo personale.

È importante notare che puoi utilizzare il voucher Tide Exchange solo dopo aver sbloccato il sistema Convene gacha.

Il contratto di Selezione dei Novizi, in particolare, viene aperto dopo aver utilizzato tutti i 50 incontri disponibili nell’Emblema dei Novizi.

