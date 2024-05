La Cina chiede a Giappone e Corea del Sud di respingere il “protezionismo”

Stephen Nagy ha affermato che il vertice è stato cruciale per stabilizzare le relazioni tra i tre paesi, anche se non si è “trasformato in una sorta di iniziativa concreta”. Professore alla International Christian University di Tokyo.

Il vertice arriva in un momento in cui la sicurezza regionale è in prima linea, in mezzo alle minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord. Poco prima del vertice, Pyongyang ha annunciato l’intenzione di lanciare un missile.

I tre paesi hanno chiesto congiuntamente la denuclearizzazione della penisola coreana e si sono impegnati a “compiere sforzi positivi per la soluzione politica” della questione.

Sia il Giappone che la Corea del Sud si rendono conto che la Cina ha “pochissima influenza nei confronti della Corea del Nord”, secondo Nagy.

Ha aggiunto: “Se ci sarà qualche tipo di cooperazione per fermare la diffusione delle armi dalla Corea del Nord, non verrà dall’azione specifica della Cina, ma dalla cooperazione tra loro e con gli Stati Uniti”.

Sul fronte economico, i paesi hanno concordato di garantire condizioni di parità a livello globale e trasparenza del commercio e degli investimenti.

“Condividiamo la necessità di una comunicazione continua nel campo del controllo delle esportazioni”, hanno affermato nella dichiarazione.

La Cina è un mercato enorme che entrambi i paesi dovrebbero ignorare, ha affermato Tobias Harris, vicedirettore del programma asiatico presso il German Marshall Fund degli Stati Uniti.

“È un grande mercato e non credo che nessuno di loro sia nella posizione di rinunciare alla Cina come mercato a cui vendere”, ha detto a “Squawk Box Asia” della CNBC prima dell’incontro di lunedì, aggiungendo che questo sarebbe stata una sfida andare avanti.