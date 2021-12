Cowboy contro Washington Football Team: Dallas batte Washington dopo aver vinto il titolo NFC East

Dopo che i Dallas Cowboys hanno rubato l’intera anima della squadra di football di Washington, quel rumore ha colpito il suolo. Il punteggio finale è stato in realtà molto peggiore di quanto indicato). Coloro che si chiedevano se i Cowboys sarebbero stati tolti dall’acceleratore prima del calcio d’inizio della NFC East di domenica sera sono stati sfortunatamente fraintesi, e l’allenatore Mike McCarthy ha confermato che la sua squadra aveva grandi obiettivi, e il primo ad apparire al Super Bowl è stato quello di aiutare a seminare il No 1 seme nell’NFC.

Abbattendo il WFT, i Cowboys furono i numeri uno della conferenza. I Green Bay Packers, che hanno concluso al secondo posto, sono solo una partita dietro – è improbabile che commettano un errore nelle ultime due partite di regular season. Per Washington, questa è un’immagine molto diversa, poiché si leccano le ferite e cercano di capire come concludere una nota positiva in questa stagione, se possono.

I Cowboys hanno evacuato chirurgicamente Washington con precisione, e un giorno dopo Natale Ron Rivera e i suoi uomini infelici potrebbero iniziare a fare la loro lista dei desideri per il 2022 perché Babbo Natale ha dato loro il carbone nel 2021.

Se questa è la versione dei Cowboys che entrano nei playoff, nota.

Perché i Cowboys hanno vinto?

Possono solo descrivere una rivincita con un rivale di divisione come uno snuff film. Era l’eutanasia su tutte e tre le fasi del calcio, e Washington ha continuato a vedere le loro speranze di playoff seppellite in modo spettacolare nelle mani dei Cowboys. Nel solo primo tempo Prescott ha incendiato lo stadio con 320 yard passate, quattro touchdown, nessuna interruzione, 142,6 passer rating e 21 yard su corsa in quattro tentativi, e uno dei suoi touchdown è andato a Terence Steel. Assenza del tutto-professionista Tyrone Smith. L’aggiunta di due intercetti, tre sack e un touchdown difensivo di DeMarcus Lawrence nel primo tempo ha portato al 42-7 prima del terzo quarto.

Le cose non sono andate diversamente nel secondo tempo, poiché l’attacco dei Cowboys si è un po’ riscaldato, ma la divisione del Comitato Speciale si è riscaldata. Verso la fine del terzo quarto, dopo uno dei numerosi stall drive di Washington, Corey Clement è atterrato sulla terza palla bloccata di Dallas con una protezione di corsa, e il lineman difensivo Rookie Sancy Colston l’ha raccolto per un secondo touchdown dei cowboy. Ho ricevuto una delle obbligazioni bloccate nel 2021.

Non è stata la partita più completa della stagione giocata da una squadra circa due mesi prima che la WFT venisse presa per il collo e gettata nella tomba. Sono scesi.

Perché Washington ha perso?

Alla settimana 16 hanno scoperto a proprie spese che i Cowboys non avevano mollato l’acceleratore, anche se avevano già vinto la corona della NFC East prima del calcio d’inizio. Dopo un inizio casuale per l’attacco dei Cowboys di nuovo al primo drive di Scrimmage, Taylor Heinke si è ritirato per il suo primo passaggio, che è stato inalato da Trevan Dix per l’undicesimo intervallo della sua storica stagione. Doug Prescott è sceso in campo usando Mulligan e ha trovato Ezekiel Elliott per un touchdown catch di 5 yard, e da lì le cose sono peggiorate per Washington.

Dopo un altro tentativo fallito di Heinicke and Co., Prescott e CeeDee Lamb e Amary Cooper, Ron Rivera è sceso in campo per difendere e ha usato le grandi giocate prima di trovare la Dalton Schultz per il secondo touchdown dei Cowboys. A quanto pare, però, Lawrence ha ricordato una gara amichevole con Prescott e ha deciso la difesa necessaria per entrare nella zona finale. Quindi Lawrence ha fatto eco a ciò che Randy Gregory ha fatto per Washington nella settimana 14, ma ha aggiunto punti, ribaltando un passaggio di Heineke verso l’alto e poi intercettandolo, portando i Cowboys a un vantaggio di tre touch down nella zona finale. Trimestrale.

Quando il quarterback di riserva è atterrato sul campo di Cooper Rush poco prima del quarto trimestre, l’allenatore Mike McCarthy è stato in grado di evitare di iniziare a leggere una reputazione sul campo. La buona notizia per Rivera è che i Cowboys non faranno del male alla sua squadra nel 2021.

Punto di svolta

Dix ha dato il tono all’inizio con la sua intercettazione, ma Lawrence ha confermato che il WFT aveva capito che si trattava di una demolizione.

Game of Thrones

Per un uomo grasso non c’è niente – niente.

Non c’è festa come la festa TD

“Ricevi un tocco…[and] Ottieni un touch down … “- Jane Slater della NFL Network

Qual è il prossimo

I Cowboys continueranno la loro striscia vincente in una partita cruciale della NFC contro i declinanti Arizona Cardinals, mentre Washington si dirigerà a est nella speranza di evitare di essere battuto dai Philadelphia Eagles.