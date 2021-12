Post-Natale in diretta: le migliori offerte su Walmart, Best Buy, Amazon e molti altri

Aggiornare

(Credito immagine: futuro) Nuovo iPad 10.2 (2021), abbiamo chiamato ‘Il miglior tablet dell’anno di Apple, ‘Ora è tornato Il prezzo più basso su Amazon è $ 299. Di solito viene venduto a $ 329 e non è inferiore a quel prezzo durante la stagione dello shopping natalizio. Pensiamo che questo accordo non durerà a lungo, quindi se sei interessato, avvialo presto. Qui risparmierai sul modello WiFi da 64 GB con finitura Space Grey. Ottieni il processore bionico A13 di Apple (20% più veloce di A12), una fotocamera selfie da 12 megapixel aggiornata e la regolazione automatica del display True Tone.

(Credito immagine: futuro) Hai bisogno di un modo semplice (e relativamente economico) per bilanciare la tua cucina casalinga? Walmart ha Instant Pat Duo 7-in-1 MultiCooker a partire da $ 59 (sconto del 41%). Se sei molto impegnato a cucinare il cibo giusto quasi tutte le sere e non vuoi buttare costantemente soldi nel bagaglio a mano o nella consegna del cibo, Instant Pot è uno dei migliori investimenti che puoi fare. Quando abbiamo provato Pat Duo istantaneo 7, che abbiamo scoperto produrre conchiglie morbide e succulente entro 60 minuti.

(Credito immagine: futuro) Amazon sconta Insignia Smart HD Fire TV da 32 pollici per $ 149,99 – Ribasso di $ 50 e uno dei migliori prezzi che abbiamo visto. (Il Black Friday è stato di $ 20 in meno nel 2021.) Un’eccellente aggiunta a un ufficio domestico, un garage o una stanza degli ospiti, questa TV è stata gentilmente concessa da Smart con la cortesia di Amazon Alexa. Usa il telecomando vocale incluso per invitare i tuoi programmi Netflix preferiti e le playlist Spotify. READ Rockstar si scusa per i problemi di GTA Definitive Edition e promette aggiornamenti

(Credito immagine: Docrador) Amazon ha alzato i prezzi Apple AirPods Pro esegue il backup fino a $ 197. Non possiamo dire di essere rimasti sorpresi da questo: il prezzo stellare per questi auricolari più venduti era di $ 179 e ci aspettavamo che questo affare non sarebbe durato a lungo. (Ma se ritorna, ti aggiorneremo qui.) Nel frattempo, Amazon ha ancora qualcosa di nuovo Gli AirPods di Apple (3a generazione) vengono venduti a $ 169. È solo uno sconto di $ 10, ma come lo chiamiamo noi Recensione AirPods 3, Sono un miglioramento significativo rispetto ai loro predecessori in termini di prestazioni audio, connettività e design. Se sei pronto a ritirare i tuoi aerei della generazione precedente, li consigliamo vivamente.

(Credito immagine: futuro) Stai cercando un modo conveniente per portare l’esperienza Peloton a casa tua? accedere Schwinn IC4 Indoor Cycling Fitness Bike, ora in vendita presso la migliore borsa per $ 799,99. È solo un prezzo di listino di sconto di $ 200, che è circa la metà del costo La bici entry level di Pelodon da $ 1.500. Ancora meglio, puoi collegare Schwinn IC4 con l’utility Peloton. Ma se Pelodon non è tuo Velocità (… per favore non smettere!), Schwinn IC4 è un anno di abbonamento JRNY gratuito, del valore di $ 149. Si rinnoverà automaticamente dopo il periodo di prova, quindi se non desideri continuare, annulla in anticipo l’abbonamento.

(Credito immagine: futuro) Fanatici Samsung: sì, sei fuori, incluso il sottoscritto (Alison)! – Questo accordo è per te. C’è l’Amazzonia Il Samsung Galaxy Buds Pro è disponibile in tre colori per $ 129,99 . Questo è un calo di $ 70 dal prezzo consigliato, e il migliore che abbiamo mai visto. Acquista il meglio Compatibile con il prezzo basso di Amazon Walmart Attualmente costa circa $ 20 in più. Il Samsung Galaxy Buds Pro è paragonabile all’Apple AirPods Pro perché questi due sono i migliori auricolari wireless reali che funzionano bene con i rispettivi dispositivi della famiglia. Il nostro come abbiamo detto Recensione Samsung Galaxy Buds Pro , Offrono una migliore qualità del suono e del microfono rispetto al Galaxy Butts Live e la loro integrazione multipunto e il supporto audio spaziale sono buoni bonus.

(Credito immagine: futuro) Se vuoi ottenere uno sconto su alcune delle migliori cuffie sul mercato, Best Buy cuffie con cancellazione del rumore Sony WH-1000XM4. È in vendita a $ 248 ($ 349,99) a un prezzo basso. Di nome Le migliori cuffie del 2021 Dallo staff di Docrador, le cuffie Sony over-the-ear sono dotate di tecnologia di soppressione del rumore digitale, funzionano con Amazon Alexa e offrono fino a 30 ore di durata della batteria.

(Credito immagine: futuro) Se il 2022 è l’anno in cui vuoi rendere la tua casa una casa intelligente, Echo Dot è il luogo perfetto per essere intelligenti. È in vendita a un prezzo basso di $ 29,99 ($ ​​49,99) su Amazon. L’altoparlante intelligente di quarta generazione funziona con Amazon Alexa in modo da poter riprodurre musica, porre domande e controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili completamente a mani libere.

(Credito immagine: futuro) Ci sono molte offerte TV a buon mercato oggi là fuori, ma il nostro affare preferito è questa splendida TV 4K da 65 pollici offerta da Samsung. Venduto per soli $ 498 ($ 648). È un prezzo incredibile per una TV 4K a grande schermo e $ 50 in meno rispetto all’affare Black Silver di Walmart. Questo pacchetto Samsung include un eccellente processore UHD 4K “Crystal”, un sistema operativo Tizen di facile utilizzo e supporto HDR completo, il tutto a meno di $ 500, che è un valore fantastico.

(Credito immagine: futuro) Se vuoi aggiungere frullati alla tua personalizzazione per il 2022, Walmart ha in vendita a Natale il mixer professionale Ninja più votato Venduto per $ 69 ($ 99,99). Questo è un prezzo migliore e $ 10 in meno rispetto all’attuale offerta di Amazon. READ Nathan Evolti, Boston Red Sox Trouble su chiamata chiave-strike in perdita per Houston Astros Il frullatore da 1000 watt può frullare e purificare i tuoi frullati e bevande ghiacciate preferiti e include una caraffa da 72 once in modo da poter ottenere grandi volumi per tutta la famiglia.

(Credito immagine: Fitbit) Se vuoi iniziare il nuovo anno con un monitor di attività per aiutarti con i tuoi obiettivi di salute e fitness, Amazon ha incluso Fitbit Inspire 2. Ridotto a $ 79,95 ($ 99,95). Questo è uno sconto di $ 20 e $ 10 in più rispetto al prezzo record. L’orologio sottile ma funzionale tiene traccia della frequenza cardiaca, delle calorie bruciate e dei livelli di attività e offre un’incredibile durata della batteria di dieci giorni.

(Credito immagine: futuro) Se non ottieni l’Airbnb Pro più venduto a Natale, puoi ottenere auricolari con riduzione del rumore su Amazon dopo i saldi di Natale. Per $ 179,99 ($ ​​249). Questo è uno sconto di $ 80 e il miglior prezzo che puoi trovare in questo momento. Abbiamo visto gli AirPods Pro scendere a $ 159 durante il Black Friday e la scorsa settimana gli AirPods sono stati venduti per $ 197, quindi è ancora il più grande degli auricolari attualmente in stock e pronto per la spedizione.

(Credito immagine: futuro) Dio, se stai pensando di acquistare un TV OLED LG, compra questo. Fallo subito. Mi sento frustrato perché scrivo la stessa cosa ogni mese per mesi, quindi lo faccio velocemente qui – è nuovo per te e non per colpa tua: Vai lì. Il motivo perfetto per concedersi un regalo: se hai pensato di acquistare questo televisore, è ora di farlo. Fidati di me – ho aspettato molte volte in passato.