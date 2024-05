Damian Lillard dei Bucks è stato aggiornato a discutibile per Gara 6

La guardia stellare dei Milwaukee Bucks Damian Lillard è stata promossa da discutibile a discutibile per Gara 6 del primo turno della Eastern Conference giovedì contro gli Indiana Pacers.

Il due volte MVP della NBA Giannis Antetokounmpo rimane discutibile sul rapporto sugli infortuni della NBA poiché è alle prese con un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalla serie e fuori dal campo dal 9 aprile.

Fonti hanno detto ad Adrian Wojnarowski di ESPN che Antetokounmpo e Lillard stanno lavorando per provare a giocare giovedì, ma non è chiaro se uno dei due sarà disponibile.

Lillard ha saltato le ultime due partite per un infortunio al tendine d’Achille destro per i Bucks, che erano in svantaggio 3-2 nella serie al meglio delle sette. L’otto volte All-Star ha segnato una media di 32,3 punti nelle prime tre partite della serie.

Martedì, l’allenatore Doc Rivers ha descritto Lillard e Antetokounmpo come “molto, molto, molto vicini” alla partita.

Senza Lillard e Antetokounmpo nella formazione per Gara 5, Khris Middleton e Bobby Portis hanno segnato 29 punti ciascuno nella vittoria per 115-92 di Milwaukee sull’Indiana martedì. La vittoria ha reso i Bucks la prima squadra nella storia della NBA a vincere una partita di playoff perdendo i due migliori marcatori della stagione regolare.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni provenienti da Jamal Collier di ESPN e dai media a livello di campo.