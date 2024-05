Dopo giorni di detenzione a Rafah, l’infermiera di Portland è finalmente tornata a casa

Per l’infermiera di Portland Monica Johnston, tornare negli Stati Uniti dopo essere rimasta intrappolata nella Striscia di Gaza è stato agrodolce.

Johnston, uno specialista di ustioni di 44 anni, si è recato nella città assediata di Rafah in missione medica volontaria il 1° maggio per curare i pazienti nel più grande ospedale rimasto della città. Sarebbe dovuta tornare a casa lunedì, ma non è riuscita a partire dopo che le forze israeliane hanno sequestrato il vicino valico di frontiera. Il suo arrivo sabato all’aeroporto internazionale di Portland è avvenuto dopo che il governo israeliano ha accettato di consentire l’evacuazione a Johnston e ad altri quattro membri americani della sua squadra di 19 persone.

Mentre tornava a casa sana e salva tra le braccia della sua famiglia, ha detto che non poteva fare a meno di pensare alle persone che ha dovuto lasciare all’Ospedale Generale Europeo, dove le scorte in diminuzione hanno reso le condizioni difficili per i pazienti.

“La nostra squadra è debole lì, quindi sai che non possono coprire l’intero ospedale”, ha detto. “È straziante dover abbandonare tutto ciò.”

Dopo un volo di più di 24 ore iniziato venerdì, Johnston ha abbracciato la sua famiglia alle 23:00 nella sezione arrivi del PDX con le lacrime agli occhi.

I suoi figli, Bella Johnston di 16 anni e Gavin Johnston di 14 anni, il suo compagno Brad Allan e suo figlio di 14 anni Caius Allen, aspettavano con ansia la notizia della sua evacuazione.

Ad accoglierla c’erano anche le infermiere dell’unità ustionati dove lavora a Portland, con in mano un cartello con la scritta: “Bentornata a casa, Monica”.

“Sono entusiasta di tornare al mio lavoro e continuare ad aiutare”, ha detto, abbracciando i suoi colleghi.

Ghada Abu Kwaik (a sinistra) e Monica Johnston (a destra) curano un bambino di 7 anni affetto da gravi ustioni. Johnston ha dovuto indossare una cannula endovenosa per diversi giorni durante il trattamento dei pazienti per ricevere liquidi per via endovenosa per trattare la disidratazione causata dalla gastroenterite di cui lei e diversi membri del team hanno sofferto durante la loro missione.

Il suo viaggio verso casa si è rivelato arduo.

Lei e gli altri quattro americani inizialmente si sono recati al valico di frontiera di Kerem Shalom su camion da trasporto che hanno dovuto essere spinti per partire perché le batterie erano scariche.

Ha detto che sebbene la distanza tra l’ospedale e il punto di attraversamento fosse di circa 60 miglia secondo la stima di Johnston, ci sono volute otto ore per attraversare la zona di guerra.

Quando arrivarono al valico, non ricevettero un caloroso benvenuto.

Ha detto: “Mentre ci fermavamo (al posto di blocco), un carro armato è uscito e ci ha affrontato con la canna puntata direttamente verso di noi”. “(I) ho pensato, ‘Okay, succederà qui.'”

Un’ora dopo, il carro armato si ritirò e permise loro di mettersi in salvo, dove Brad Allen disse che erano stati prelevati dai funzionari dell’ambasciata americana prima che Johnston prenotasse un volo da Tel Aviv.

Per la famiglia Johnston l’attesa tra il 7 maggio e sabato è stata tesa.

“È come una maniglia su una porta”, ha detto Gavin Johnston. “Non so cosa farei se lei non fosse nella mia vita. Ogni giorno sarebbe sempre peggio senza di lei.

Caius Allen ha avuto un’esperienza simile. “Ero nervoso e spaventato”, ha detto.

Inizialmente erano tutti nervosi all’idea che lei accettasse il lavoro.

Per Brad Allan, il ritorno sano e salvo di Johnston segna la fine dei giorni passati a preoccuparsi e controllare le notizie.

“Sono molto emozionato e molto sollevato”, ha detto. “Ho passato molte notti insonni nelle ultime tre settimane circa.”

– Tanner Todd si occupa di criminalità e sicurezza pubblica. Contattateli a ttodd@oregonian.com o 503-221-4313.

Il nostro giornalismo ha bisogno del tuo sostegno. Iscriviti oggi a oregonlife.com.