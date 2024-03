Dragon's Dogma 2 viene lanciato con una recensione “per lo più negativa” dopo la rivelazione delle microtransazioni

Cosa hai bisogno di sapere

Con il lancio di Dragon's Dogma 2 su PC giovedì sera, un set di microtransazioni precedentemente nascosto è diventato disponibile per l'acquisto.

Le cose che puoi acquistare per il giocatore singolo ARPG includono punti di viaggio veloce, Cristalli Rift per assumere pedine e acquistare oggetti speciali, materiali di consumo per cambiare aspetto e rianimare, uno speciale kit da campeggio che pesa meno di quelli normali e poche altre cose.

In risposta alle microtransazioni, Dragon's Dogma 2 è stato rivisto, con il gioco attualmente al livello “Mostly Negative” su Steam.

Mentre scrivo questo, il nuovo ARPG di Capcom Dragon's Dogma 2 è ora ufficialmente giocabile su PC tramite Steam, e il gioco sarà disponibile su console Xbox e PlayStation tra poche ore. Quello che doveva essere un lancio emozionante e celebrativo per un sequel che i fan aspettavano da oltre un decennio, è stato rovinato da polemiche.

Quando il gioco è diventato disponibile, è apparsa anche una serie di acquisti di microtransazioni precedentemente nascosti. Ciò include tutto, dai Rift Crystals utilizzati per reclutare le pedine di altri giocatori ai tomi dell'Arte della Metamorfosi necessari per cambiare l'aspetto del tuo personaggio, così come oggetti di risveglio di Wakestone, punti di viaggio rapido Portcrystal, chiavi monouso per fuggire dai sotterranei della prigione e incenso per liberare l'inclinazione di una pedina (che, tra l'altro, ottiene La tua pedina è casuale), incanta mostri e persino attrezzatura speciale da campeggio che pesa meno dell'attrezzatura normale. Sono tutti visibili su Pagina del DLC Dragon's Dogma 2.

Il prezzo di queste microtransazioni varia da 1 a 5 dollari e, mentre alcune sembrano acquistabili solo in quantità limitate, altre sembrano essere acquistabili a tempo indeterminato. E se consideri che Dragon's Dogma 2 è un gioco di ruolo per giocatore singolo da $ 70, non sorprende che i giocatori…Non felicePer usare un eufemismo. SU vaporeè già sceso al livello “prevalentemente negativo”, con solo il 34% di recensioni positive.

Puoi acquistare speciali forniture da campeggio che pesano meno di quelle che puoi trovare nel gioco, rendendo meno difficile la gestione dell'inventario. (Credito immagine: Windows Central)

“Poi, dopo aver preacquistato la Deluxe Edition, sono andato a installarla oggi e ho visto un'intera pagina dedicata alle sue microtransazioni nel negozio,” libri Giocatore superiore. “Come si fa ad avere l'audacia di effettuare qualsiasi tipo di piccola transazione in un gioco GIOCATORE SINGOLO che è già a prezzo pieno? È molto strano per me.” Onnipotente Fa lo stesso puntoin modo piuttosto succinto: “Un gioco fantastico che è stato chiuso a causa di spregevoli microtransazioni.”

In realtà. La maggior parte del team di Windows Central (incluso il sottoscritto) ha avuto accesso anticipato a Dragon's Dogma 2 per un po' di tempo, e adoriamo i suoi incredibili sistemi di combattimento e il suo ricco mondo fantasy (leggi la nostra recensione di Dragon's Dogma 2 per saperne di più; non eravamo t essere informato in anticipo delle microtransazioni). Ma mentirei se dicessi che queste microtransazioni non hanno smorzato l'entusiasmo di alcuni dei nostri autori per il gioco, soprattutto perché alcune di esse sono particolarmente terribili.

Nota dell'editore (Jez Corden): Voglio solo aggiungere qui che Capcom non ci ha nascosto queste microtransazioni prima che pubblicassi la mia recensione, sono dettagliate nella guida alla recensione. Di solito, quando recensisco i giochi, evito di leggere la guida alla recensione, perché mi piace iniziare con una tabula rasa, come se stessi giocando nei panni di qualcuno che ha appena acquistato il gioco. In passato ho ricevuto guide di recensione con spiegazioni da parte degli sviluppatori in linguaggio PR che ritenevo potessero essere progettate per cercare di influenzare la mia opinione su un gioco e, come tali, in genere le evitavo. In questo caso, la traccia di controllo nell'e-mail iniziale includeva le descrizioni di queste microtransazioni, che non ho condiviso con il team.

Tra tutti, quelli che personalmente mi frustrano di più sono i Portcrystals da $ 2,99 e il Contrasting Rift Incense da $ 1,99. Il primo monetizza la capacità di viaggiare velocemente ovunque tu voglia nel mondo di gioco (i Portcrystals sono molto rari da trovare in gioco) mentre la natura casuale del secondo essenzialmente trasforma la modifica della propensione della tua pedina in una slot machine in cui puoi spendere $ 2 per “tornare”. .” “Rotolante.” “Oh, e sono piuttosto deluso anche per il kit da campeggio dell'Explorer da $ 2,99, poiché pesa meno dei kit che troverai nel gioco e può essere acquistato all'infinito dai venditori in-game una volta sbloccato.

I Rift Crystals sono una delle cose che puoi acquistare, permettendoti di saltare del tutto il loro guadagno e di acquistare semplicemente tutto ciò che li richiede. (Credito immagine: Capcom)

Mentre la stragrande maggioranza di ciò che puoi acquistare Potere Possono essere trovati nel gioco, sono oggetti estremamente difficili da trovare e costano molti Cristalli Rift per l'acquisto (e ehi, ci sono microtransazioni per Quale) o disponibile solo in quantità limitate. Siamo riusciti a trovare solo due volumi di Art of Metamorphosis in vendita in un negozio NPC nonostante avessi finito il gioco, ad esempio, il che suggerisce che potrebbe esserci un limite al numero di volte in cui puoi cambiare il tuo aspetto a meno che tu non sia disposto a farlo sborsare un po' di Cheddar.

E ancora: questa non è un'esperienza di servizio live gratuita o qualcosa del genere. quello Gioco per giocatore singolo al prezzo di $ 70 fino in fondo. È incredibile, ed è per questo che la scioccante rivelazione di tutte queste microtransazioni rappresenta un problema così enorme. Davvero, questo è uno dei migliori giochi di ruolo open-world che abbia mai visto, ma ora è messo in ombra dall'avido nichel-e-oscuramento. E dannazione, quello disgustoso.