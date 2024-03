Drake Bell dice di non aver ricevuto scuse da persone che hanno scritto lettere di sostegno all'aggressore Brian Beck

Furia ricca/WireImage/Getty Images/ID

Drake Bell ha rivelato nella serie di documentari ID Tranquillo sul set: il lato oscuro della televisione per bambini Che è stato aggredito sessualmente dall'ex coach dei dialoghi di Nickelodeon Brian Beck.

La serie ha anche eliminato i nomi delle persone che hanno scritto lettere di sostegno a Beck, in modo che il giudice potesse tenerne conto nell'emettere la sentenza. Tra gli attori che hanno sostenuto l'aggressore condannato, secondo la serie di documentari, ci sono James Marsden, Taran Killam, Il ragazzo incontra il mondo Anche le star Rider Strong e Will Friedle Dolori crescenti I genitori Joanna Kearns e il defunto Alan Thicke.

In una recente intervista, Bell ha affermato che finora nessuna delle 41 persone che hanno scritto lettere a nome di Beck lo ha contattato per scusarsi.

“Non ho ricevuto scuse o rimorsi da nessuno che abbia scritto lettere o abbia contribuito a sostenerlo”, ha detto Bell in un'intervista al programma. Spettacolo di Sarah Fraser Podcast.

Bell ha dichiarato di non essere a conoscenza delle lettere fino a quando la serie di documentari non ha presentato una petizione alla corte per aprire i documenti, aggiungendo: “L'ho saputo più tardi, voglio dire che c'erano molte persone che lo hanno sostenuto e hanno continuato a lavorarci”. Drake e Josh“.

Ha continuato: “Ho lavorato con queste persone ogni giorno e pensavo che fossero miei amici. Erano persone in posizioni di potere ed erano i miei capi. Erano registi, erano produttori. Era una situazione in cui pensavo di essere circondato e pensavo di essere al sicuro. Pensavo, beh, pensavo di essermi sbarazzato del cancro, e che è stato tolto, e ora stiamo meglio. E non avevo idea che per quattro anni avevo lavorato al fianco delle persone che lo sostenevano, e loro probabilmente pensavano a me in un certo modo nel profondo delle loro menti, e pensavo che fossero miei amici.

Strong e Friedel hanno pubblicamente affermato di aver scritto le lettere sulla base di informazioni errate sul caso, con Bell che ha detto: “Seduto lì e dicendo: 'Sì, ho fatto questo', ma non è questo il modo in cui lo descrivono” – intendo , “Non riesco a immaginare di inquadrarlo in un modo che dica 41 Adulto: “Oh, beh, ha perfettamente senso, come fai a dirmelo, ha senso.”

X-Men Il produttore Tom DeSanto ha rilasciato una dichiarazione a la gente Dicendo di aver scritto una lettera “basata su informazioni incomplete” e “non pienamente consapevole della gravità delle accuse”. DiSanto si è scusato con Bell, dicendo che se “fosse stato pienamente informato di tutte le accuse, il mio sostegno sarebbe stato completamente negato”.

“Questo è molto difficile per tutti i soggetti coinvolti, e questo è ciò che accade quando persone come Brian fanno quello che fanno: crea un effetto a catena. È stato davvero bello”, ha detto Bell delle scuse di DeSanto.

Cairns ha anche detto di aver scoperto che la sua lettera di sostegno a Beck “era basata su informazioni completamente false” e se avesse saputo “quello che so adesso, non avrebbe mai scritto la lettera”.