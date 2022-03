Maya Mitchell esce da “Good Trouble”: come e perché Callie è stata cancellata

avviso freno: Non leggere se non hai visto “Kiss Me And Smile For Me”, l’episodio del 16 marzo di “buon problema. “

La famiglia Foster sta cambiando di nuovo – Maya Mitchell Lui è uscito forma libera“Buon problema.” L’attrice ha interpretato Kaley Foster da quando “The Fosters” è stato presentato per la prima volta nel 2013, e ha continuato a riprendere il suo ruolo nella sua serie spin-off, con l’episodio finale in onda mercoledì sera.

Durante l’episodio, Kaley ha rivelato che Kathleen (Constance Zimmer) l’aveva aiutata a ottenere il lavoro dei suoi sogni con l’ACLU, ma ciò significava che doveva trasferirsi a Washington, DC, dove ha invitato sua madre (ospiti d’onore Terry Polo e Sherry Somem) e suo fratello. Judd (Hayden Burley) si dirige in città per appianare la notizia di Mariana (Sierra Ramirez), che è scioccata nell’apprendere che sua sorella si è trasferita attraverso il paese in due giorni.

Per tutto l’episodio, Kaley ha detto addio a tutti e ha versato molte lacrime vere nel processo.

L’episodio si conclude con Cali seduta su un aereo e vede il suo ragazzo Jamie (Boo Mirchoff) sullo stesso volo. Le rivela di aver anche trovato un lavoro nella capitale prima di chiedere se il posto accanto a lei è stato prenotato (sebbene i posti siano solitamente assegnati sugli aerei). Gli ho detto felicemente che era gratis.

Callie e Jamie sono in “Good Trouble”.

forma libera

Dietro le quinte, il cast era un po’ in disordine, anche se sapevano che Mitchell se ne sarebbe andato da un po’ di tempo. Alla fine della terza stagione, ha discusso con la co-creatrice Joanna Johnson sul suo desiderio di tornare in Australia perché non vedeva la sua famiglia da due anni a causa del COVID-19.

“Sapevo che Maya stava pensando di andare avanti”, ha detto Johnson. “Ha recitato in questo ruolo per nove anni. Sono cresciuto in questo ruolo tra ‘The Fosters’ e ‘Good Trouble’. Aveva 19 anni quando ho iniziato. Sono andato alla sua roulotte e ho detto: ‘Quindi, voglio parlare della stagione.'” In quarto luogo, voglio pregarti di restare.” Ha detto quanto ama la sua famiglia e questo spettacolo, ma ha bisogno di andare a casa.

Johnson e il resto del cast e della troupe hanno riconosciuto questa necessità, ma hanno comunque “provato in molti modi diversi per cercare di tirarla fuori” prima che finalmente venisse a patti con la sua decisione. Dopo averlo fatto, il produttore esecutivo ha chiesto se Mitchell sarebbe tornato per la quarta stagione e avrebbe fatto alcuni episodi in alto per darle un cenno del capo.

“Nell’ultimo episodio della terza stagione, c’erano molte storie che stavamo cercando di raccontare e volevo dedicarvi un intero episodio. È stato esilarante e sorprendente e lei ha detto che sarebbe tornata dall’Australia per farlo” diverso. “Farà sempre parte della famiglia e non credo sia l’ultima volta che la vediamo a Cali. Il viaggio di Cali avviene fuori campo, ma la raggiungeremo”.

Mariana e Callie sono in “Good Trouble”.

forma libera

Le riprese del finale sono state “troppo emotive per tutti”, ma in particolare Mitchell e Ramirez. La coppia si è incontrata sul set di “The Fosters” e ha condotto lo spettacolo insieme dal loro debutto nel 2019.

Mentre l’episodio prevedeva diversi addii separati a Callie e un brindisi a The Coterie, conteneva anche una riunione tra lei e Jamie. Anche con il suo trasferimento nella capitale, diverso Conferma che anche Mirchoff sta uscendo dallo spettacolo come personaggio regolare della serie.

“Spero certamente di rivedere Poe”, ha detto Johnson. “Amo il personaggio e lo amo. È un ragazzo simpatico.”

Per quanto riguarda il fatto che Kaley e Jamie stiano insieme ora, è qualcosa che Johnson spera di girare intorno: “È un mistero, ma lo scopriremo”.

Mitchell ha condiviso il suo messaggio di addio tramite Instagram dopo la fine. “10 anni fa ho fatto un provino per un piccolo pilot chiamato ‘The Fosters’. Avevo 19 anni e non avevo idea di quale fortuna avessi. Anni dopo, sono stato in grado di continuare il mio viaggio come Callie quando abbiamo formato The Good Trouble Family. Due spettacoli , 156 episodi e una famiglia scelta per tutta la vita. Ha scritto. “Sebbene sia stata molto fortunata ad avere questa professione e il lavoro che amo, senza un briciolo di rimorso, da tempo ho represso l’innegabile fascino del ritorno a casa in Australia per essere il mio più vicino e il più caro. “

L’attrice ha continuato: “Gli ultimi due anni hanno messo alla prova tutti. Mi rendo pienamente conto del privilegio di poter lavorare e offrire il nostro spettacolo durante una pandemia globale, ma questo significa anche essere separati dai miei cari quando abbiamo più bisogno l’uno dell’altro. E così è nata la necessità di creare uno spazio per dividere il mio tempo tra i due Paesi”.

Ha concluso il suo lungo post con un messaggio ai fan: “Le parole non possono esprimere quanto sono grata per la tua lealtà incrollabile e indistruttibile. Verità: abbiamo la migliore base di fan in televisione. Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore, e io sapere che le nostre strade si incroceranno di nuovo in futuro”.