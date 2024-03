Due anni dopo, gli Hollywood Browns non hanno rimpianti per aver richiesto uno scambio ai Ravens

Due anni fa, il ricevitore Marquise “Hollywood” Brown ha richiesto uno scambio dopo la sua terza stagione con i Ravens. Ha appena superato le 1.000 yard in ricezione per la prima volta nel 2021, terminando con 1.008 yard su 91 ricezioni con sei touchdown.

Baltimora accolse la richiesta di Brown e lo mandò in Arizona in cambio di una scelta al primo turno. All'epoca Brown disse di aver avanzato la sua richiesta perché il sistema offensivo dei Ravens “Semplicemente non era per me“.

Ma la produzione di Brown con i Cardinals non ha raggiunto nuove serate. Sebbene gli infortuni e il gioco incoerente del quarterback lo abbiano limitato, Brown ha ottenuto 67 passaggi per 709 yard con tre touchdown in 12 partite della sua prima stagione nel deserto. Poi, nel 2023, ha ottenuto 51 passaggi per 574 yard con quattro touchdown in 14 partite.

Tuttavia, nella sua videoconferenza introduttiva con i Chiefs lunedì, Brown ha sostenuto che richiedere l'uscita da Baltimora era la mossa giusta.

“Sì, sento che era così La migliore decisione per me“Alla fine, se non sei soddisfatto di te stesso o di quello che sta succedendo, non puoi giocare al meglio sul campo”, ha detto Brown. Quindi, mi sento come se durante il mio periodo in Arizona, voglio dire, non avessi realizzato le cose che volevo realizzare sul campo. Ma come uomo, mi sono avvicinato a Dio e il mio rapporto con la mia famiglia è diventato più stretto. E sento che Dio mi ha messo in questa posizione perché avevo bisogno di Lui.

Ora che ha firmato un contratto di un anno con Kansas City, Brown ritiene che sarà in grado di mostrare meglio ciò che può fare sul campo nel 2024.

“Essendo in questo sistema, sento che sarò in grado di mostrare le mie abilità”, ha detto Brown. “Ho ancora la sensazione che ci sia molto del mio gioco che non sono riuscito a mostrare davvero alla gente. E questo è probabilmente ciò che mi entusiasma di più dell'essere qui, è dare il massimo e mostrare quello che posso fare”.

In cinque stagioni, Brown ha totalizzato 313 ricezioni per 3.644 yard con 28 touchdown.