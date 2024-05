Due studenti hanno scoperto una falla nella sicurezza che potrebbe consentire a milioni di persone di lavare i vestiti gratuitamente

I due studenti, Alexander Sherbrooke e Yakov Taranenko, avrebbero sfruttato l’interfaccia di programmazione delle macchine per fare cose come ordinare a distanza di lavorare gratuitamente e aggiornare il conto della lavanderia per mostrare che conteneva milioni di dollari. La società proprietaria delle macchine, CSC ServiceWorks, afferma di possederle Più di un milione di lavatrici vendute In servizio presso college, comunità multi-housing, lavanderie e altro negli Stati Uniti, Canada ed Europa.