È dubbio che il giocatore dei Celtics Kristaps Porzingis tornerà a causa di un infortunio al polpaccio

MIAMI – Il centro dei Boston Celtics Kristaps Porzingis è uscito dal campo prima dell'intervallo negli spogliatoi ed è considerato dubbioso tornare dopo aver subito un infortunio al polpaccio destro durante la quarta partita di Boston con gli Heat lunedì sera.

Porzingis verrà sottoposto a delle radiografie martedì, ma le prime indicazioni indicano che non ha subito un infortunio al tendine d'Achille, hanno detto fonti ad Adrian Wojnarowski di ESPN.

Porzingis sembrava aver aggiustato qualcosa dopo aver ricevuto un passaggio di Jaylen Brown alla fine del secondo tempo. Dopo aver ricevuto la palla, ha iniziato a guidare alla sua sinistra e poi si è accigliato prima di restituire rapidamente la palla a Brown e zoppicare verso il centro del gioco. Sembra che non sia stato toccato da nessuno durante lo spettacolo durante il quale si è infortunato.

Mentre camminava verso gli spogliatoi con un membro dello staff di supporto, Porzingis si coprì brevemente la faccia con la maglietta in apparente frustrazione.

I Celtics hanno rapidamente rilasciato un aggiornamento affermando che Porzingis soffriva di tensione al polpaccio destro ed era discutibile tornare in campo. Porzingis non si è unito al resto della squadra in campo per iniziare il terzo periodo.

Il lungo veterano Al Horford ha preso il suo posto nella formazione titolare per iniziare il secondo tempo.

Il 7 piedi e 3 Porzingis, che si è unito ai Celtics la scorsa stagione tramite uno scambio con i Washington Wizards, si è adattato quasi perfettamente alla sua nuova squadra, con una media di 20 punti e sette rimbalzi a gara mentre dà a Boston un attacco da cinque punti più pericoloso .

I Celtics guidano la serie al meglio delle sette contro Miami 2-1.