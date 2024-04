Sulla scia della settimana peggiore di sempre per Tarkov, un nuovo sparatutto competitivo sta cercando di attirare un pubblico scontento

FPS tattici Guerra della zona grigia Il lancio in accesso anticipato è previsto per domani⁠. È un'uscita entusiasmante considerando il mix di gameplay realistico e di estrazione in stile Arma di questo sparatutto, ma il recente tumulto attorno alla debacle della monetizzazione di Escape From Tarkov ha puntato tutti gli occhi su Gray Zone come potenziale assassino di Tarkov.

Ci sono molte altre emozioni nel mondo degli sparatutto a estrazione al momento, ma Tarkov ha creato un posto speciale con la sua estetica militare iperrealistica e il gameplay moderno: il tempo per uccidere in Tarkov è estremamente veloce e le ferite da proiettile devono essere curate per evitare di essere ucciso e sanguinato, portando a scontri a fuoco. Le armi da fuoco riguardano tanto la consapevolezza della situazione e l'abbattimento dei nemici quanto la mira rapida. Alla base di questo combattimento sul filo del rasoio c’è un’economia spietata, in cui il vincitore prende tutto, che trasforma ogni decisione in una scommessa rischio-ricompensa.

Grey Zone sembra promettere qualcosa di simile, anche se con un'ambientazione tropicale e un'atmosfera più generica da appaltatore militare privato in contrasto con il distinto marchio di desolazione post-sovietica di Tarkov. Grey Zone Warfare era già nei radar dei nostri fan residenti, guadagnandosi anche un posto come parte dello showcase PC Gaming: Most Wanted lo scorso novembre, ma Tarkov Week in Crisis rende degno di nota il lancio altrettanto promettente di Tarkov.

Secondo me, 150 dollari sono tanti da chiedere per un gioco, ma Battlestate, sviluppatore di Tarkov, è andato avanti e ha svelato una versione da 250 dollari dello sparatutto ad accesso anticipato, che contiene contenuti esclusivi per gli acquirenti del pacchetto da 150 dollari (a cui erano stati promessi “tutti i DLC futuri”). “) non lo faranno. Prende. È andata bene come ci si potrebbe aspettare, e Battlestate alla fine ha ceduto dopo giorni di rivolte digitali sul Tarkov Discord ufficiale, offrendo ai giocatori l'accesso a $ 150 alla modalità esclusiva che ha suscitato più indignazione.

Ma la buona volontà è ancora ai minimi storici, il che rende questo un buon momento per una start-up come Gray Zone per pranzare con Tarkov, a condizione che lo sviluppatore Madfinger possa effettivamente portare la merce. Una cosa che mi fa rabbrividire è la tabella nella galleria di Steam delle varie opzioni di acquisto per Grey Zone Warfare che vanno dalla “Standard Edition” da $ 35 al pacchetto “Supporter” da $ 100 con attrezzatura di gioco esclusiva⁠ – e non è proprio all'altezza par Dei Mostri di Tarkov da $ 150 e $ 250, ma fanno rima.