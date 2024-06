È in lavorazione una serie TV su un ostello con protagonista Paul Giamatti

Paul Giamatti (a sinistra) sarà il protagonista della serie TV “Hostel” dello scrittore-regista Eli Roth.

Paul Giamatti ha un accordo per recitare in un film scaricamento Serie TV con Eli Roth, Chris Briggs e Mike Fleiss, lo studio dietro Apple, che tornano tutti per il progetto dalla quinta stagione. tagliare.

IL scaricamento Lo spettacolo, che è attualmente in fase di sviluppo e non ha ancora una piattaforma collegata, è descritto come un “adattamento moderno” e un “thriller di alto livello” che è anche una “reinvenzione” del franchise horror lanciato nel 2006 e che ha generato due serie. .

Roth e Briggs scriveranno la sceneggiatura, con l’ex regista. Roth, Briggs e Fleiss saranno i produttori esecutivi della serie.

Il film originale segue tre viaggiatori con lo zaino in spalla mentre si dirigono verso una città slovacca che promette di soddisfare le loro piacevoli aspettative, senza alcuna idea dell’inferno che li attende.

Giamatti avrà un ruolo importante, con i dettagli del personaggio tenuti segreti. Il cast include una star nominata all’Oscar Contenuti è nell’orbita di Roth da quando i due si sono incontrati per la prima volta durante la produzione del primo scaricamento film. “Eli stava sparando scaricamento A Praga e stavo girando L’ingannatore E l’ho incontrato. “Abbiamo parlato di farmi uccidere qualcuno in questo film, ma non ha mai funzionato”, ha detto Giamatti. Guerra elettronica Nel 2013 colloquio.

Roth ha scritto e diretto i primi due scaricamento Films, con la produzione di Roth, Fleiss e Briggs. Il film originale ha incassato 82 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il primo sequel ha aggiunto altri 36 milioni di dollari. Il terzo film è stato distribuito direttamente su DVD.

Giamatti è nuovo in questa pluripremiata funzionalità custodi, Che gli è valso un Golden Globe oltre a molti altri premi.

dovrebbe per scaricamento Mentre la serie va avanti, questo segnerà l’ultima incursione televisiva di Giamatti dopo le sue sette stagioni su Showtime Miliardi. I suoi crediti televisivi includono anche HBO Troppo grande per fallire e il suo ruolo vincitore dell’Emmy Award su reti via cavo premium John Adams. È rappresentato da UTA, Kipperman Management e Sloane Offer.

Da parte sua, Roth ha fatto il suo debutto alla regia nel 2002 con il film Febbre da cabina Calcola la proprietà horror Toc toc Tra i suoi crediti. Ha anche ospitato scoperte Squalo dopo il tramonto e ha prodotto il franchise di Discovery Channel/Travel Channel Eli Roth presentaÈ caratterizzato da Legione degli Esorcisti, un fantasma che mi ha distrutto la vita E Il mio animale domestico posseduto. Più recentemente, ha scritto, diretto e prodotto il film slasher Ringraziamento Si sta preparando per la seconda parte dopo che il film ha incassato 31,9 milioni di dollari al botteghino locale. Ha il prossimo Aree di confine In programma in estate. È rappresentato da WME e Goodman Genow.

La stagione 5, precedentemente Endeavour Content, produce serie tra cui Apple tagliare E il successivo Signora nel lago E capo della guerra, Holo Vita e Beth, nove perfetti sconosciuti, Massimo Tokio Vice E il pavone Il lupo è come me.