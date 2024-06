Questa splendida immagine della “parata di pianeti” mostra 6 mondi allineati sopra la Terra

Una foto rara e straordinaria scattata di recente… sfilata di pianeti, “Ci sono sei pianeti nel nostro pianeta Sistema solare Apparvero insieme nel cielo dell’alba.

L’immagine mostra Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno in allineamento. Marte Saturno è chiaramente visibile vicino alla falce di luna, mentre le posizioni dei rimanenti pianeti, troppo distanti per essere visti ad occhio nudo, sono state rivelate da due lunghe esposizioni composite.

Astrofotografo Josh Doré La parata planetaria del 1° giugno è stata ripresa nelle prime ore del mattino dalle Mendip Hills, un gruppo di colline calcaree nella contea del Somerset, nel Regno Unito, il 1° giugno.

Viene visualizzata l’immagine annotata Marte e Saturno sono chiaramente visibili vicino ad una falce di luna, mentre le posizioni dei restanti pianeti (troppo distanti per essere visti ad occhio nudo ma debolmente visibili nell’immagine) sono rivelate da due lunghe esposizioni composite.

“Non potevo pensare a niente di meglio che scalare Crooks Peak alle 2 del mattino”, ha detto Dorey a WordsSideKick.com via e-mail. “Con il passare del tempo, è stata un’esperienza davvero speciale. Essere in grado di vedere un pianeta dopo l’altro sorgere ed essere presenti nelle mie foto è stato sorprendente e racchiude davvero la prospettiva del nostro posto all’interno del sistema solare, per non parlare dell’universo.”

L’immagine a lunga esposizione di Dori, senza annotazioni, mostra una vista dei pianeti che sorgono nel cielo prima dell’alba. (Credito immagine: Josh Dorey)

Una congiunzione planetaria si verifica quando due o più pianeti appaiono vicini l’uno all’altro nel cielo. Naturalmente questo vale solo dalla nostra visione dell’universo sulla Terra, cioè dei pianeti nella realtà Rimangono molto distanti .

Queste congiunzioni non sono rare, ma diventano più rare man mano che ogni pianeta viene aggiunto alla serie. I tre pianeti più interni – Mercurio, Venere e Terra – si trovano entro 3,6 gradi dal cielo Ogni 39,6 anni . Perché tutti gli otto pianeti del sistema solare si allineino strettamente, ci vorrebbero 396 miliardi di anni, cosa che non è mai accaduta e non accadrà prima che il Sole diventi una gigante rossa, consumando Mercurio, Venere e forse la Terra nel processo. La scienza è stata menzionata in precedenza.